Een groot deel van de Tweede Kamer is kritisch op de strengere regels rond de hulp voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers), bleek donderdag tijdens het debat over het tweede noodpakket in de Tweede Kamer.

Zzp'ers kunnen per 1 juni, net als in het eerste noodpakket, nog steeds een beroep doen op een bijstandsvoorziening als de omzet door de coronacrisis daalt, maar bij de berekening van de hoogte wordt nu wel naar het inkomen van de partner gekeken, de zogenaamde partnertoets.

"Dit gaat veel zzp'ers in de problemen brengen", zei SP-leider Lilian Marijnissen. "Wij maken ons daar veel zorgen over". PVV-leider Geert Wilders: "Zzp'ers zakken helemaal door het ijs."

Jesse Klaver van GroenLinks begrijpt niet waarom het kabinet ervoor kiest om multinationals giften te geven in plaats van leningen. Dat geld kan ook naar de zzp'ers, vindt Klaver.

Ook coalitiepartij D66 wil dat het kabinet nog een keer een blik werpt op de partnertoets. "Is er geen tussenvorm mogelijk? Bijvoorbeeld dat de helft van het inkomen meetelt?", vroeg Steven van Weyenberg zich af.

CDA'er Pieter Heerma concludeerde dat zzp'ers net als flexwerkers "de stootkussens van de conjunctuur" zijn. "Zij vangen de eerste klappen op", zei Heerma, die verder geen inhoudelijk oordeel gaf over de zzp-regeling (Tozo).

Zzp-regeling al ruim 300.000 keer aangevraagd

Voor de maanden maart, april en mei werd bij de toekenning van de compensatie niet naar het eigen vermogen, dat van de partner of de levensvatbaarheid van de onderneming gekeken.

Het inkomen van zzp'ers wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Voor alleenstaanden is dat maximaal 1.050 euro netto, voor gehuwden en samenwonenden maximaal 1.500 euro netto.

Door de partnertoets nu wel te gebruiken, wil het kabinet gerichter steun bieden aan het levensonderhoud tot het sociaal minimum.

Alleen de VVD vindt de versobering te verdedigen. "Je hoeft niet eerst je spaargeld, pensioen of hypotheek op te eten", zei Kamerlid Thierry Aartsen. Ook kunnen zzp'ers uitstel van het betalen van de hypotheek aanvragen en zijn er gunstige leenvoorwaarden voor deze groep. "We moeten van iedereen wederkerigheid vragen."

Sinds de aankondiging van de Tozo in maart hebben zzp'ers ruim 300.000 aanvragen ingediend bij hun gemeenten.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.