Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt in november met een publicatie over wat het coronavirus betekent voor de toekomst van de Nederlandse volksgezondheid en gezondheidszorg, meldt projectleider Henk Hilderink van het RIVM donderdag aan NU.nl.

Het RIVM stelt ongeveer elke vier jaar een rapport samen over de toekomstige ontwikkelingen van de volksgezondheid.

De eerstvolgende zogeheten Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) zou eigenlijk al in juni uitkomen, maar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vroeg het RIVM om het toekomstscenario aan te passen vanwege de coronapandemie en het rapport in het najaar te leveren.

"Gezien de onzekerheid over de vraag hoelang de epidemie nog aanhoudt en over wat de mogelijke effecten van het virus op korte én lange termijn zijn, werken we meerdere scenario's uit", vertelt Hilderink.

Onderzoek naar allerlei langetermijneffecten coronavirus

Het rapport gaat in op vragen als: Wat zijn op korte termijn de (in)directe effecten van het coronavirus op de Nederlandse volksgezondheid en zorg, wat is op langere termijn de invloed van het virus op de vergrijzing van de bevolking en op de toename van chronische ziekten?

Het RIVM gaat de "corona-inclusieve VTV" de komende maanden verder uitwerken. Het eindrapport zal in november overhandigd worden aan het ministerie van VWS. Tot die tijd zal het RIVM alvast relevante tussentijdse onderzoeksbevindingen ook gaan publiceren, verwacht Hilderink.

Daarnaast heeft het RIVM ook een zogeheten Corona Gedragsunit opgezet, die bijvoorbeeld kijkt naar het gedrag van burgers in coronatijd, legt Hilderink uit. Deze inzichten zullen meegenomen worden in het VTV.

