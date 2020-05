Een politieonderzoek naar Boris Johnsons adviseur Dominic Cummings heeft uitgewezen dat hij inderdaad de lockdownregels heeft overtreden. Maar omdat het om een kleine overtreding gaat, zal de politie geen verdere stappen nemen, meldt de politie donderdag.

De adviseur kwam onder vuur te liggen, omdat hij ondanks de lockdown eind maart met zijn vrouw en kind van Londen naar het noordoosten van Engeland reisde. Zijn echtgenote was op dat moment besmet met het coronavirus.

Cummings verdedigde zijn handelwijze door te zeggen dat hij in Durham in de buurt van familie was. Zijn ouders konden de zorg voor hun kind overnemen als hij en zijn vrouw heel ziek zouden worden. De politie vindt dat deze reis niet tegen de regels indruist, hoewel de adviseur hiermee wel het advies om thuis te blijven in de wind heeft geslagen.

Wel denkt de politie dat Cummings mogelijk in overtreding was toen hij op 12 april met zijn gezin naar een nabijgelegen kasteel afreisde. "De politie ziet dit als een lichte overtreding, omdat er klaarblijkelijk geen schending van de regels met betrekking tot social distancing was", staat in een verklaring.

"Als een politieagent hem die dag staande had gehouden, hadden we hem waarschijnlijk geadviseerd terug te keren naar huis", aldus de politie. Er zijn geen intenties om nu nog actie te ondernemen.

Twee getuigen zouden hem ook op 19 april bij het kasteel hebben gezien. De politie heeft hier onvoldoende bewijs voor gevonden.

