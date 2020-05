De leden van het Europees Parlement willen meer inspecties in Nederlandse slachthuizen om misstanden op de werkvloer tegen te gaan. Zij vinden dat de "benarde positie van Europese seizoensarbeiders en andere arbeidsmigranten" moet worden aangepakt, melden ze donderdag.

De Europarlementariërs spreken hun zorgen uit over de omstandigheden waarin vooral arbeiders uit Midden- en Oost-Europa moeten werken.

"Gedoeld wordt onder meer op seizoenswerkers in de Nederlandse, Duitse en Franse vleesindustrie. In slachterijen in deze landen steekt het coronavirus geregeld de kop op doordat niet wordt voldaan aan de coronamaatregelen op de werkvloer."

Daarnaast wordt benadrukt dat er nog steeds uitzendbureaus zijn die "EU-regels aan hun laars lappen". Zo zouden zij werknemers aantrekken in ruil voor huisvesting. Daarmee zouden arbeiders naast hun baan ook eenvoudig hun woonplek kunnen kwijtraken.

Vion op de vingers getikt

Woensdag werd een slachthuis van voedselbedrijf Vion in Apeldoorn tijdelijk gesloten nadat werd geconstateerd dat medewerkers opeengepakt in busjes naar hun werk werden gebracht. Dit is tegen de afspraken in. Ton Heerts, voorzitter van Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, zei woensdag dat meerdere arbeidsmigranten verklaarden dat hun baas ze dwong mee te gaan in de volle busjes.

Vorige week werd een slachthuis van Vion in Groenlo al gesloten nadat tientallen medewerkers besmet bleken te zijn met het coronavirus. Tientallen Oost-Europese uitzendkrachten die bij een andere vleesverwerkingsfabriek van Vion werkten, raakten al eerder besmet. Zij waren werkzaam in een uitsnijderij in Scherpenzeel.

36 Hulpdiensten op de been bij gesloten slachthuis in Apeldoorn

Advies over tegengaan besmettingen onder arbeidsmigranten

Vion zegt dat het bedrijf dacht dat de arbeidsmigranten gezien konden worden als één huishouden, omdat ze gezamenlijk in een woning van het uitzendbureau gehuisvest zijn.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft oud-SP-leider Emile Roemer begin mei aangesteld om met een advies te komen over het tegengaan van besmettingen onder arbeidsmigranten. Heerts zegt dat Roemer zo snel mogelijk met een tussenrapportage moet komen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.