De ontslagboete blijft toch voor een deel intact in het tweede noodpakket bij grote ontslagrondes. Ook wordt het steunpakket met een maand verlengd en loopt daarmee tot en met september. Dat melden verschillende media donderdagochtend.

Als een werkgever vanaf 1 juni meer dan twintig mensen ontslaat zonder overleg met de vakbonden, dan volgt een boete van 5 procent van de loonsubsidie.

Bij bedrijven met minder dan twintig werknemers wordt de boete wel geschrapt en blijft de situatie zoals die was in het eerste pakket. Werkgevers betalen dan bij ontslag een boete van 50 procent van de gekregen loonsubsidie.

Vakbonden, werkgevers en minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken hebben hier woensdag over onderhandeld. Vorige week liet premier Mark Rutte in een debat al weten dat het schrappen van de boete niet "in beton gegoten" is.

De vergoeding voor ondernemers die hun omzet zien dalen wordt verruimd. Nu krijgen bedrijven maximaal 20.000 euro om hun kosten mee te compenseren, dat bedrag wordt verhoogd naar maximaal 50.000 euro.

Koolmees wil breed draagvlak voor plannen

Opvallend genoeg liet Koolmees enkele weken geleden zelf weten dat de boete zou worden geschrapt, nog voordat het tweede noodpakket was gepubliceerd. Dat zorgde voor veel irritatie wij werknemers en oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Zij vreesden voor massaontslagen.

Werkgevers en het kabinet waren juist bang dat met behoud van de boete veel mensen hun werk zouden verliezen omdat bedrijven failliet zouden gaan. Die stelling bleek lastig te onderbouwen. "Het is geen exacte wetenschap, ik kan het niet bewijzen met rekenmodellen", gaf Koolmees in een interview met NU.nl toe.

Het kabinet hoopt op brede steun van de noodplannen voor de economie, net zoals dat het geval was bij het eerste noodpakket. Die steun lijkt met deze aanpassing weer in zicht. Donderdag debatteert de Kamer met Koolmees over het tweede noodpakket.