Vleesverwerker Vion hoeft de slachterij in Apeldoorn waarschijnlijk niet te sluiten, blijkt woensdag uit een persconferentie van Ton Heerts, voorzitter van Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Woensdag sloot de politie de locatie in Apeldoorn tijdelijk, na een controle van busjes met arbeidsmigranten onderweg naar hun werk. Zeventien busjes onderweg naar de Vion-slachterij in Apeldoorn bleken overvol te zitten. Eerder leek het te gaan om achttien busjes.

De locatie in Apeldoorn blijft woensdag nog gesloten, totdat alle medewerkers op een manier naar huis kunnen waarbij de coronamaatregelen nageleefd kunnen worden, aldus Heerts tijdens de persconferentie.

Zeven andere gecontroleerde busjes voldeden wel aan de voorwaarden, maar die gingen naar andere bedrijven.

Donderdag extra controles op busjes

Heerts liet weten dat de politie in de veiligheidsregio's Noord- en Oost-Gelderland en Midden-Gelderland donderdagochtend extra zal controleren bij busjes met arbeidsmigranten.

Naast de actie in Apeldoorn, heeft de politie ook het terrein van Vion Retail in Groenlo afgezet. Politie en de ggd zijn bezig alle tweehonderd aanwezige medewerkers te controleren.

Slachterij mag alleen open na belofte

De slachterij in Apeldoorn mag donderdag weer open, mits Vion woensdag schriftelijk garandeert dat de coronamaatregelen op alle locaties nageleefd zullen worden, aldus Heerts.

Hij sprak daarbij ferm over Vion: "Ik mag aannemen dat de Vion-directie heel goed weet hoe laat het is." En voegde toe dat vertrouwen "te voet komt en ter paard vertrekt".

Vion verplicht gebruik mondkapjes

Vion laat enkele uren na de persconferentie weten gehoor te geven aan de oproep van Heerts.

Het bedrijf gaat de betrokken uitzendbureau's "scherp" instrueren en tientallen touringcars inzetten voor de arbeidsmigranten. Ook wordt het gebruik van mondkapjes bij gezamenlijk woon-werkverkeer verplicht.

Verwarring bij Vion over huishoudensregel

Vion reageert ook dat het dacht dat de arbeidsmigranten gezien konden worden als één huishouden, omdat ze gezamenlijk wonen in huisvesting van het uitzendbureau.

Heerts wees erop dat dit niet geldt voor arbeidsmigranten die op deze manier gemeenschappelijk wonen.

Mogelijk medewerkers uit Groenlo in Apeldoorn

Het is de derde keer in korte tijd dat het misgaat bij de vleesverwerker. Een Vion-slachterij in Groenlo zit op slot nadat 157 van de ruim zeshonderd medewerkers daar inmiddels positief zijn getest op het virus.

Eerder was ook al een brandhaard aangetroffen bij een Vion-uitsnijderij in Scherpenzeel: tientallen medewerkers bleken besmet.

Alle 657 medewerkers van de locatie in Groenlo bevinden zich momenteel in thuisquarantaine.

Momenteel onderzoekt de veiligheidsregio of er medewerkers uit Groenlo werkzaam waren op de locatie in Apeldoorn. Dat is nog niet uitgesloten: tot nu toe zou tweederde van hen gecontroleerd zijn.

Duitse flatbewoners besmet door uitzendkrachten

De veiligheidsregio's werken naarstig samen met de ggd's, Vion en Duitse autoriteiten om de recente uitbraak in Groenlo in te dammen.

In Duitsland zijn zeker vijftien bewoners van een flatgebouw besmet geraakt door medewerkers van Vion in Groenlo, bevestigde Heerts woensdag. Duitse autoriteiten hadden alle ruim honderd bewoners getest.

Recentelijk had de veiligheidsregio nog het vertrouwen uitgesproken in de samenwerking met Vion bij het indammen van de uitbraak. Volgens Heerts is dat vertrouwen vanwege de aangetroffen busjes "nu niet langer aan de orde".

Arbeidsmigranten gedwongen in volle busjes

Meerdere arbeidsmigranten verklaarden dat hun baas hen dwong mee te gaan in de volle busjes van, zegt Heerts, die zich baseert op het proces verbaal van de politie.

Het gros van de mensen die werkzaam zijn bij vleesbedrijven in Nederland, betreft uitzendkrachten uit onder meer Polen, Roemenië en Bulgarije. Een deel van hen woont in Duitsland. Zij worden door de uitzendbureau's vaak krap gehuisvest en in volle busjes vervoerd naar hun werk.

Heerts: Roemer moet haast maken

Het is nog niet duidelijk met welke uitzendbureau's Vion samenwerkt. Vion heeft toegezegd het vervoer anders te gaan regelen.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft oud-SP-leider Emile Roemer begin mei aangesteld om met een advies te komen, over het tegengaan besmettingen onder arbeidsmigranten.

Heerts zegt dat Roemer zo snel mogelijk met een tussenrapportage moet komen.