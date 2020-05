De sportscholen, sauna's, casino's en sportkantine's in Nederland mogen vanaf 1 juli weer open, zo heeft premier Mark Rutte woensdag bekendgemaakt. Hij benadrukt dat de versoepeling van de regels alleen doorgaat als het "ook echt kan". Het Outbreak Management Team (OMT) komt eind juni met een advies.

Eerder werd bekendgemaakt dat sportscholen, sauna's, casino's en sportkantine's pas in september weer open zouden gaan, maar ook dat er zou worden gekeken naar de mogelijkheid om de heropening naar voren te halen.

Het besluit van de regering leidde tot grote kritiek onder eigenaren van sportscholen. Branchevereniging NL Actief maakte vorige week bekend dat veel sportscholen klaar zijn om op 1 juni de deuren weer op een veilige en verantwoorde manier te openen.

"Voor sportscholen en sauna's heeft het OMT strakke adviezen gegeven waar ze aan moeten voldoen om weer open te mogen", aldus Rutte tijdens een persmoment. "Het hele pakket van 1 juli gaat alleen door als het ook echt kan."

Vanaf juni wordt al een aantal maatregelen versoepeld. Zo mag bijvoorbeeld de horeca een beperkt aantal gasten ontvangen en mogen culturele instellingen open. Ook leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen weer voor het eerst in lange tijd naar school.

Rutte benadrukt dat de verruimingen vanaf 1 juli afhankelijk zijn van hoe Nederland omgaat met deze versoepelingen. "De afgelopen maanden zijn we verstandig omgegaan met de situatie, dat moeten we blijven doen", zegt hij. Nederlanders wordt dan ook verzocht zich te blijven houden aan de voorschriften tegen de verspreiding van het coronavirus.

Volgende week mogelijk meer informatie over vakanties

Ook laat Rutte weten hopelijk volgende week meer te kunnen zeggen over vakanties. De premier roept mensen alvast op hun vakantie uit te stellen als dat kan, bijvoorbeeld omdat ze niet gebonden zijn aan schoolvakanties. Over vakanties in het buitenland zegt hij dat het alleen kan in landen met een vergelijkbare situatie als in Nederland.

"Een reis naar een vakantieland moet niet meer risico opleveren dan als je niet zou gaan", zegt Rutte. "We hebben het virus net een beetje onder controle, maar het is nog lang niet overal veilig."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.