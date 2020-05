Het aantal coronatestlocaties van GGD's in heel Nederland is uitgebreid tot tachtig, zo meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport woensdag. Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Via een landelijk telefoonnummer moeten ze eerst een afspraak maken.

"Om het coronavirus nu en de komende tijd onder controle te houden, zijn uitgebreid testen en - bij besmetting - bron- en contactonderzoek cruciaal", aldus het ministerie.

Het telefoonnummer wordt op 1 juni om 8.00 uur bekendgemaakt "en is vanaf dat moment zeven dagen per week, van 8.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar". De tachtig testlocaties zijn verdeeld over de 25 GGD-regio's in het land.

Mocht het nodig zijn, dan kan het aantal locaties verder uitgebreid worden. "De GGD's beschikken daarnaast over een aantal mobiele testlocaties en testteams die indien nodig aan huis komen."

Het ministerie wijst er wel op dat het zonder klachten geen zin heeft om een test af te nemen. "Voor het maken van de afspraken worden kort vragen over de aard van de klachten gesteld." Er wordt naar gestreefd de test zo snel mogelijk na het telefoontje af te nemen, "in principe de volgende dag".

Zowel bij een negatieve als positieve uitslag wordt de geteste persoon gebeld. Bij een besmetting wordt een bron- en contactonderzoek opgezet en gaan de besmette persoon en eventuele huisgenoten in isolatie.

