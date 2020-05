Een slachthuis van Vion in Apeldoorn is woensdag per direct gesloten, omdat medewerkers samen in achttien busjes reisden, terwijl was afgesproken dat slachthuizen medewerkers niet opeengepakt zouden laten reizen. Nu dit wel is gebeurd, kan de veiligheid niet meer worden gegarandeerd en is de locatie afgesloten, meldt het ministerie van Landbouw aan NU.nl.

Het is niet bekend hoe lang de maatregel zal duren. Volgens Omroep Gelderland is onder meer de politie en handhaving aanwezig en mag niemand het terrein op of af.

Een dag eerder ging de sector nog om tafel met landbouwminister Carola Schouten. Dit volgde nadat tientallen medewerkers van een slachthuis van Vion in Groenlo vorige week met het coronavirus besmet bleken te zijn.

Tientallen Oost-Europese uitzendkrachten die bij een andere vleesverwerkingsfabriek van voedselbedrijf Vion werkten, raakten al eerder besmet. Zij waren werkzaam in een uitsnijderij in Scherpenzeel.

Als de slachterijen niet duidelijk maken hoe ze het personeel beter kunnen beschermen, kan Schouten of de veiligheidsregio maatregelen nemen. Zo zouden inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) teruggetrokken kunnen worden en moeten de slachterijen dan de deuren sluiten.

Vion zei voorafgaand aan het overleg onder meer de werktijden te verruimen om de kans op onderling contact tussen groepen medewerkers kleiner te maken. Ook zouden "ruimere bussen beschikbaar worden gesteld waar mogelijk problemen zouden zijn om zich aan de aantallen te houden". Het bedrijf en de veiligheidsregio is om een reactie gevraagd.

'Afstand houden is moeilijk voor uitzendkrachten'

Net als in Duitsland bestaat het gros van de medewerkers van Nederlandse vleesverwerkers uit Oost-Europese uitzendkrachten. Het gaat voornamelijk om uitzendkrachten uit Polen en Roemenië, zei FNV-bestuurder John Klijn eerder tegen NU.nl. Zij wonen vaak dicht op elkaar in huisvesting van uitzendbureaus. Velen van hen wonen over de grens in Duitsland.

Twee migranten delen doorgaans een kamer van 8 tot 10 vierkante meter en maken samen met anderen gebruik van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en keukens, zegt Klijn, die veel van dit soort locaties heeft bezocht. "Daarbij pendelen ze vaak naar werk, hutjemutje in een busje van het uitzendbureau."

