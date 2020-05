De ANWB verwacht niet dat er op korte termijn weer een zware spits op de Nederlandse snelwegen ontstaat, laat de verkeersdienst woensdag aan NU.nl weten. Ook niet volgende week, wanneer restaurants, cafés en culturele instellingen de deuren mogen openen.

"We zien de afgelopen weken dat het wat drukker wordt, maar dat is verwaarloosbaar. Een reguliere ochtend- of avondspits hebben we nog lang niet", aldus een woordvoerder van de ANWB.

Volgens de verkeersdienst wordt zowel de ochtend- als de avondspits langzaam drukker. "Maar vooral tussen 15.00 en 17.00 uur 's middags is een grotere drukte te zien", aldus de woordvoerder.

Doordat de wegen tijdens de spitsuren wat drukker zijn geworden, is er wel een grotere kans dat er files ontstaan na een ongeluk. "Vanmorgen is in de Heinenoordtunnel in Rotterdam een ongeluk gebeurd, waarna een forse vertraging van enkele uren is ontstaan."

Kabinet krijgt advies over drukte in ov en verkeer

Het kabinet krijgt waarschijnlijk deze week advies over hoe kan worden voorkomen dat te veel Nederlanders de komende tijd met het openbaar vervoer of de auto reizen.

Voor het kabinet is een plan waarmee de drukte in het ov op gecontroleerde wijze toeneemt een randvoorwaarde om het woon-werkverkeer op te starten. Vooralsnog vraagt het kabinet werkgevers ervoor te zorgen dat hun werknemers zoveel mogelijk vanuit huis kunnen werken.

Er is geen einddatum voor de thuiswerkmaatregel bekend.

