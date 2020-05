Vleesverwerkingsbedrijven gaan zich de komende tijd inzetten om hun medewerkers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus en andere gezondheidsgevaren. Dat heeft de vleessector dinsdag beloofd na een gesprek met minister Carola Schouten (Landbouw), bevestigt een woordvoerder van de minister in gesprek met NU.nl. De slachthuizen moeten hiervoor zelf maatregelen nemen.

Minister Schouten voerde dinsdag overleg met de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). Aanleiding voor het gesprek was de uitbraak van het COVID-19-virus onder medewerkers van het slachthuis van vleesverwerker Vion in Groenlo. Van de 657 medewerkers van Vion testten er 147 positief op het virus.

Volgens de woordvoerder van Schouten was het overleg tussen de minister en de COV een intens gesprek waarin Schouten de vertegenwoordigers nogmaals op de ernst van de situatie heeft gewezen. "De vertegenwoordigers hebben beloofd alle zeilen bij te zetten om de situatie bij de vleesverwerkers te verbeteren", zegt ze.

De COV en Schouten hebben gesproken over onder meer de manier waarop de slachthuizen met arbeidsmigranten omgaan. De slachthuizen moeten aantonen dat de huisvesting en het vervoer van arbeidsmigranten verantwoord is. Veel arbeidsmigranten wonen bij elkaar in huis en worden samen met busjes naar het werk gebracht.

Alle medewerkers van slachthuizen worden getest

Volgens de woordvoerder zullen hierover de komende tijd gesprekken plaatsvinden tussen de vleessector en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een groot deel van de medewerkers van het slachthuis van Vion bestaat uit arbeidsmigranten uit Polen, Roemenië en Bulgarije.

Al het personeel in de vleessector zal de komende tijd worden getest op het coronavirus. Eerder op dinsdag werd al bekend dat inmiddels alle medewerkers van het slachthuis in Groenlo zijn getest. Zo'n 10 procent van de met het coronavirus besmette werknemers bleek ziekteverschijnselen te hebben, meldde de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

'NVWA en veiligheidsregio's mogen slachthuizen indien nodig sluiten'

Hoelang de slachthuizen de tijd krijgen om hun zaken op orde te krijgen, kan de woordvoerder niet zeggen. Wel kunnen de de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en veiligheidsregio's altijd besluiten om toezicht te houden en om een vleesverwerkingsbedrijf te sluiten als blijkt dat medewerkers er niet veilig kunnen werken.

Ook als blijkt dat bij andere slachthuizen veel besmettingen zijn, kunnen extra maatregelen worden genomen door de NVWA en de betrokken ministeries, zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.