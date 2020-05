De Duitse regering verlengt de regels omtrent het onderlinge afstand houden om de verspreiding van het coronavirus te remmen tot 29 juni.

Dat was dinsdag de uitkomst van een overleg tussen de regering en de premiers van alle zestien Duitse deelstaten. De verlenging van de maatregel is bevestigd door een woordvoerder van de regering.

Ook is afgesproken dat het verbod op samenscholing vanaf 6 juni versoepeld wordt. Vanaf die datum mogen maximaal tien mensen bij elkaar komen in Duitsland, mits zij onderling 1,5 meter afstand houden.

Bondskanselier Angela Merkel had eerder voorgesteld om de 1,5 meter afstand tot in ieder geval 5 juli te verplichten. Merkel zei te vrezen voor een tweede besmettingsgolf, die mogelijk tot een nieuwe lockdown zou leiden.

De federale overheid in Duitsland zat de afgelopen tijd meerdere malen niet op één lijn met de deelstaten over de versoepeling van de maatregelen. Het coronavirus heeft sommige deelstaten harder getroffen dan andere, waardoor een landelijke aanpak volgens hen niet werkbaar is.

