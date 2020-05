Zo'n 10 procent van de met het coronavirus besmette werknemers van het slachthuis in Groenlo

heeft ziekteverschijnselen, zegt Ton Heerts, voorzitter van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) dinsdag.

Een groot deel van de medewerkers van het slachthuis van vleesverwerker Vion bestaat uit arbeidsmigranten uit Polen, Roemenië en Bulgarije, die over de grens in Duitsland wonen.

Van alle medewerkers zijn inmiddels de adres- en persoonsgegevens bekend, laat de veiligheidsregio weten. Voor zover bekend ligt niemand in het ziekenhuis.

De veiligheidsregio had het bedrijf gevraagd ervoor te zorgen dat de ontbrekende 25 medewerkers zich binnen 48 uur zouden melden bij de GGD. Inmiddels zijn zij allemaal getraceerd en hebben de veiligheidsregio's nauw contact met de Duitse autoriteiten.

Besmettingen ontdekt bij steekproef

Alle 657 medewerkers van het slachthuis in Groenlo bevinden zich momenteel in thuisquarantaine. Zondag meldde de veiligheidsregio dat 147 van hen positief hebben getest op het virus.

Nadat afgelopen week tijdens een steekproef in het slachthuis ruim veertig mensen besmet bleken met het COVID-19-virus, werd besloten om alle ruim zeshonderd medewerkers op het virus te testen.

Minister Schouten dreigt met maatregelen

Het slachthuis sloot zijn deuren nadat keurmeesters van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na de steekproefuitslag weigerden verder te werken. Zonder deze controleurs kan er niet geslacht worden.

Minister Carola Schouten (Landbouw) dreigde maandag nog alle NVWA-inspecteurs uit slachthuizen terug te halen als de sector geen extra maatregelen zou nemen tegen het virus.

Geen verplichte quarantaine nodig

Van de besmette 147 personen wonen er voor zover bekend 68 in Nederland en 79 in Duitsland. Veel van de arbeidsmigranten zijn door uitzendbureaus in krappe woningen geplaatst.

De veiligheidsregio zei eerder een verplichte quarantaine voor de medewerkers te overwegen, mogelijk op door de veiligheidsregio aangewezen locaties. VNOG-voorzitter Heerts en burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem hadden het kabinet in een brief om advies hierover gevraagd.

Wet is niet voorzien op grote uitbraak

Verplichte quarantaine is in Nederland in principe mogelijk volgens de Wet publieke gezondheid, zegt een VNOG-woordvoerder tegen NU.nl. "Maar die wet is eigenlijk niet helemaal beoogd op zo'n grote uitbraak als deze."

Tot een verplichte quarantaine is het nu niet gekomen, omdat de betrokken partijen voldoende meewerken aan het bron- en contactonderzoek, aldus de woordvoerder.

Vion biedt 'fatsoenlijke huisvesting' aan

Verplichte quarantaine had de veiligheidsregio mogelijk meer middelen gegeven om de arbeidsmigranten onderdak te bieden in woningen waar ze zich voldoende aan de quarantaine konden houden, zegt de woordvoerder.

Inmiddels heeft Vion zelf aangeboden "fatsoenlijke huisvesting" te bieden "indien dat passend wordt geacht", aldus de veiligheidsregio. Hoeveel mensen huisvesting aangeboden krijgen, kon de woordvoerder niet zeggen.

'Flatbewoners besmet door medewerkers'

In het Duitse Rhede zouden vijf werknemers van het slachthuis in Groenlo vijftien medebewoners van een flatgebouw besmet hebben met het virus, schrijft De Gelderlander op basis van regionale media.

Duitse autoriteiten zouden alle 105 bewoners van de flat getest hebben. De flat kwam lokaal al vaker in opspraak vanwege onder meer achterstallig onderhoud.

