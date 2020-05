Minister Carola Schouten (Landbouw) sluit niet uit dat met het coronavirus besmette nertsenbedrijven worden geruimd als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van gevaar voor mens of dier. De volksgezondheid heeft daarbij de hoogste prioriteit.

"Ik sluit niets uit, er zijn geen taboes", zei Schouten dinsdag tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer.

Er is onrust ontstaan nadat bekend werd dat nertsen zeer waarschijnlijk het coronavirus hebben overgedragen op mensen. Tot nu toe zijn er twee mensen besmet geraakt via een nertsenbedrijf.

"Dat zijn er twee te veel, maar de kans dat het virus van mens op mens wordt overgebracht is groter", zei Schouten. Het virus is bij in totaal vijf nertsenbedrijven in Nederland aangetroffen.

Maandag waarschuwden experts dat deze bedrijven geen "virusreservoir" moeten worden. Mede daarom wil Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren dat de bedrijven per direct sluiten en dat de export wordt stilgelegd.

Het parlement heeft al een wet aangenomen waardoor nertsenfokkerijen verboden worden. Na een overgangsperiode moeten uiterlijk 2024 alle bedrijven dicht zijn.

Schouten: 'Ruimen betekent ook doden van gezonde dieren'

Schouten waarschuwt dat het direct stopzetten van de nertsenbedrijven de facto betekent dat alle dieren worden geruimd. "Ook de gezonde dieren", zei de bewindsvrouw richting Ouwehand. "Het is een ultiem middel en ik zal het niet schuwen als het nodig is."

Als reactie op het verzoek om de sector eerder dan 2024 te sluiten, verwijst Schouten naar de huidige regels. Die staan dat vooralsnog niet toe. Wel zet ze extra vaart achter een subsidieregeling voor nertsenhouders die eerder willen stoppen.

Schouten wil eerst zeker weten dat de besmettingen geen verder gevaar voor mens en dier vormen. Daarom wordt er een aantal onderzoeken gedaan die daar uitsluitsel over moeten geven. Pas als duidelijk is of het virus op de nertsenbedrijven uitdooft of dat er juist sprake is van een broeinest voor het virus, neemt Schouten een besluit. "Ik wil die stappen zetten op basis van de informatie die ik krijg."

