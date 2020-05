Experts van het Outbreak Management Team (OMT) geven het kabinet nog geen concreet advies over de heropening van de sportscholen, zeggen bronnen dinsdag tegen de NOS.

Het OMT heeft maandag wel overleg gehad over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de sportscholen in de toekomst wel te kunnen openen, maar over een precieze datum hebben de wetenschappelijke adviseurs van het kabinet volgens de NOS nog geen advies geformuleerd.

Premier Mark Rutte liet eerder deze maand tijdens een persconferentie weten dat sportscholen volgens het stappenplan van het kabinet pas op 1 september weer hun deuren mogen openen. Veel sportschoolhouders vinden dit te ver weg. Volgens brancheorganisatie NL Actief zijn sportscholen klaar om op 1 juni de deuren weer op een veilige en verantwoorde manier te openen.

In de meeste gevallen volgt het kabinet echter de adviezen van het OMT op. Wel liet Rutte tijdens de persconferentie al weten in gesprek te gaan met sportscholen om te kijken of zij hun deuren toch eerder kunnen openen.

Vorige week maakte het OMT bekend dat het op verzoek van minister Martin van Rijn voor Medische Zorg de mogelijkheden voor een eerdere heropening van de sportscholen en fitnessclubs onderzoekt. Van Rijn had dit beloofd in gesprekken met de sportschool- en fitnessbranche.

