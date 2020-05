Het kabinet krijgt waarschijnlijk deze week advies over hoe kan worden voorkomen dat te veel Nederlanders de komende tijd met het openbaar vervoer of de auto reizen. 1 juni geldt daarbij als streefdatum, meldt een woordvoerder van de Sociaal-Economische Raad (SER) dinsdag in gesprek met NU.nl.

De denktank van de SER doet, naast het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de planbureaus en een adviesgroep onder leiding van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, onderzoek naar dergelijke "maatschappelijk urgente vraagstukken".

Voor het kabinet is een plan waarmee de drukte in het ov op gecontroleerde wijze toeneemt een randvoorwaarde om het woon-werkverkeer op te starten. Vooralsnog vraagt het kabinet werkgevers ervoor te zorgen dat hun werknemers zoveel mogelijk vanuit huis kunnen werken.

Er is geen einddatum voor die maatregel bekend. Begin mei ging het kabinet er nog van uit dat Nederlanders "nog maanden" moeten thuiswerken. In de uitgestippelde route naar het einde van de coronacrisis werd het werken op kantoor nog buiten beschouwing gelaten.

Openbaar vervoer brengt risico's met zich mee door gebrek aan ruimte

Het openbaar vervoer kan een brandhaard voor nieuwe besmettingen worden. Zowel in de trein als in trams is het moeilijk om te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Daarom moeten reizigers vanaf juni een mondkapje dragen. Daarnaast werd meermaals benadrukt dat het openbaar vervoer nu niet voor een dagje uit is bedoeld.

Het is niet duidelijk of de drie adviesgroepen één gezamenlijk advies of drie verschillende adviezen naar buiten brengen. Volgens woordvoerders wordt er "nauw samengewerkt".

Premier Mark Rutte maakte begin mei al kenbaar dat een "maatschappelijke analyse" van hoe coronamaatregelen kunnen worden afgebouwd welkom is.

De planbureaus zeggen bij de formulering van het advies rekening te houden met de lange termijn en dat het advies Nederland naar een 'nieuw normaal' kan sturen.

