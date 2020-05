Kinderrechtenorganisatie KidsRights wil dat de Nederlandse overheid meer werk maakt van de duizenden kwetsbare basisschoolleerlingen die tijdens de coronalockdown uit beeld zijn verdwenen. Dat stelt voorzitter Marc Dullaert dinsdag bij de presentatie van de jaarlijkse KidsRights Index.

Scholen konden tijdens de isolatieperiode met duizenden kinderen geen contact krijgen. "Als de overheid dit vervolgens niet als een veiligheidsissue bestempelt, vraag je je af of de ernst van de zaak wel helemaal doordringt", aldus de voormalig Kinderombudsman.

Dullaert wijst op de talloze signalen die wijzen op een verhoogd risico op huiselijk geweld en seksueel misbruik tijdens de periode dat kinderen niet naar school konden vanwege de coronacrisis.

"De overheid moet zo snel mogelijk een veiligheidsonderzoek uitvoeren, ook ter voorkoming dat deze kinderen bij een eventuele tweede golf weer van de radar verdwijnen", beklemtoont hij.

'Kinderrechten gaan door pandemie terug in de tijd'

De KidsRights Index brengt jaarlijks in kaart hoe het staat met de kinderrechten in 182 landen. Dullaert stelt dat de coronapandemie de kinderrechten wereldwijd "tien jaar terug in de tijd" heeft gezet.

Veel landen kampen met economische problemen waardoor er minder geld beschikbaar is om kinderen bescherming, gezondheid en goed onderwijs te bieden.

In Nederland leven 300.000 kinderen in armoede

"Aandacht voor kinderrechten is meer dan ooit nodig", legt de voorzitter van KidsRights uit. "Maar het heeft momenteel simpelweg geen prioriteit. Zolang de aandacht van overheden vooral uitgaat naar het op peil houden van de zorgsector en economie, is het maar zeer de vraag of die aandacht er ook komt", waarschuwt Dullaert.

Nederland staat op de zesde plek als het gaat om het waarborgen van kinderrechten. Toch leven er in Nederland 300.000 kinderen in armoede. Dullaert: "En dat cijfer is de afgelopen jaren niet kleiner geworden."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.