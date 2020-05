In acht steden protesteren buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) dinsdag om 12.00 uur tegen het geweld waarmee ze te maken krijgen tijdens hun werk, laten de gezamenlijke boavakbonden maandag weten.

De protesten vinden plaats in Amsterdam, Den Haag, Ede, Rijswijk, Leeuwarden, Den Bosch, Beverwijk en Velsen. In twaalf andere plaatsen betuigen boa's op een "andere manier" hun steun aan de acties.

De protesten zijn een reactie op het recentste incident met geweld tegen boa's, op Hemelvaartsdag. Twee handhavers werden toen mishandeld door een groep jongeren op het strand van IJmuiden.

Een van hen moest naar het ziekenhuis vanwege verwondingen aan het gezicht. Online circuleerde een video van de mishandeling.

Boa's uit zeker twaalf andere gemeenten gaan op een andere manier hun steun betuigen voor de actie. Het gaat om onder meer Haarlem, Smallingerland, Drachten, Hilversum, Dongen, Zoetermeer, Zwijndrecht, Roosendaal, Hulst, Krimpen aan de IJssel en Kerkrade.

Roep om bewapening wordt luider

De boa's vinden dat het incident in IJmuiden wederom aantoont dat boa's uitgerust moeten worden met verdedigingsmiddelen, zoals een wapenstok en pepperspray.

Sommige boa's zijn al uitgerust met verdedigingsmiddelen, maar dat verschilt per gemeente. Momenteel wordt onderhandeld om dit op landelijk niveau te kunnen gaan regelen. Die gesprekken slepen volgens de boa's veel te lang voort.

'Maken nu evenveel geweld mee als in heel jaar'

Vakbondsman Ruud Kuin (NBB) stelt dat de agressie tegen boa's toeneemt: "Wij maken nu in de coronaperiode evenveel geweld mee als normaal in een heel jaar."

"En dat is redelijk voorspelbaar: de boetes zijn in deze coronatijd fors hoger en je hebt per definitie met groepen te maken. Dus dat verhoogt het risico op agressie."

Ook met Pasen ging het mis

Met Pasen ging het ook mis: twaalf handhavers werden belaagd in Rotterdam toen ze een groep aanspraken op het overtreden van de coronaregels. Vijf boa's raakten hierbij gewond.

De Rotterdamse boa's eisten hierop dat de gemeente hen zou uitrusten met wapenstokken en pepperspray. Toen hier geen gehoor aan werd gegeven, besloten ze vorige week drie dagen lang geen boetes uit te schrijven.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vreest dat het bewapenen van boa's alleen tot verdere escalatie leidt. Wel is afgesproken dat Rotterdam toegang krijgt tot het C2000-portofoonnetwerk. Zo kunnen ze sneller politiehulp oproepen.

Politie: 'Geweldsmonopolie is een kostbaar goed'

"Ik begrijp de urgentie die ze voelen", zegt Jaco van Hoorn, portefeuillehouder Boa's bij de Nationale Politie. "Elk incident wakkert dat natuurlijk verder aan."

"Maar we hebben het over het geweldsmonopolie. Dat is een buitengewoon kostbaar goed. En geweld toepassen is iets ernstigs. Soms is het nodig, maar het is nooit leuk. Je moet dat zoveel mogelijk zien te voorkomen."

De regels over boa-uitrusting worden op landelijk niveau ook echt tegen het licht gehouden, benadrukt hij. Maar dat kost in een land als Nederland nu eenmaal tijd. Van Hoorn noemt ook andere mogelijkheden om de veiligheid van boa's te vergroten, zoals betere samenwerking met de politie, verdere integratie met het C2000-netwerk, veiligheidsvesten en bodycams.

Bijeenkomsten zijn 'coronaproof'

De bijeenkomsten zijn 'coronaproof', schrijven de Nederlandse BOA Bond (NBB) en BOA ACP in een verklaring.

Deelnemers houden 1,5 meter afstand van elkaar en er zijn maximaal dertig aanwezigen. Bijeenkomsten zijn volgens de coronanoodverordening verboden, maar voor protesten kan een uitzondering gemaakt worden.

Dinsdag meer over de bewapening van boa's en de protesten in onze ochtendpodcast Dit wordt het nieuws.