Meer dan 100.000 mensen in de Verenigde Staten zijn inmiddels overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Volgens cijfers van de Johns Hopkins University steeg het Amerikaanse dodental donderdag naar 100.442.

Veruit de meeste doden (bijna 30.000) werden geregistreerd in de staat New York. Ook in buurstaat New Jersey ligt het dodental (ruim 11.000) hoog.

Sinds 11 april, toen Italië werd gepasseerd, is de VS al het land met de meeste doden wereldwijd. Ook het aantal bevestigde besmettingen (bijna 1,7 miljoen) is nergens ter wereld hoger.

Het dodental in de VS is inmiddels ongeveer even hoog als dat van het aantal coronadoden in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje bij elkaar.

Hoge aantallen inwoners en tests

De hoge cijfers in de VS zijn deels te verklaren door het hoge bevolkingsaantal. Met ongeveer 330 miljoen inwoners is de VS na China en India wereldwijd het land met de meeste inwoners.

Ook worden er relatief veel tests afgenomen in de Verenigde Staten. Volgens de officiële gegevens van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) worden inmiddels dagelijks zo'n 300.000 tests afgenomen.

In totaal werden al bijna vijftien miljoen tests afgenomen, al komt dat ook omdat sommige Amerikanen meerdere keren getest worden. Zo moet zorgpersoneel zich regelmatig laten controleren en wordt bijvoorbeeld ook de Amerikaanse president Donald Trump eens in de paar dagen getest.

