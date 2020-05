De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de klinische proef van hydroxychloroquine als middel tegen COVID-19 opgeschort vanwege twijfels over de veiligheid van het malariamedicijn. Dat maakte de WHO maandag bekend.

De proeven zijn tijdelijk gestaakt, nadat het medische tijdschrift The Lancet onlangs een onderzoek publiceerde dat aantoonde dat het medicijn verband hield met een verhoogd risico op overlijden of hartaandoeningen.

"Het is belangrijk om nieuwe bewijzen te blijven verzamelen over de werkzaamheid en veiligheid van hydroxychloroquine", zei hoofdwetenschapper Soumya Swaminathan van de WHO maandag tijdens een persconferentie in Genève. "We willen het middel alleen gebruiken als het veilig en effectief is, het dodental verkleint, de opnameduur verkort en zonder de bijwerkingen te vergroten", zei hij.

Volgens WHO-topman Mike Ryan is de proef uit voorzorg gestopt. Een veiligheidscommissie van de WHO gaat de gegevens van het onderzoek naar het medicijn de komende tijd beoordelen. Als het middel veilig wordt bevonden, zullen de onderzoeken naar hydroxychloroquine worden hervat, zei hij.

Gezondheidsexperts waarschuwden meermaals voor bijwerkingen

Gezondheidsexperts hebben meermaals gewaarschuwd voor de gevaarlijke bijwerkingen van het medicijn. Ook in Nederland wordt het middel ontraden, vertelde Mark de Boer, internist-infectioloog in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en voorzitter van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid, vorige week in gesprek met NU.nl.

"Het gebruik van chloroquine en hydroxychloroquine wordt nog wel verder onderzocht en als onderdeel van een onderzoek soms aan patiënten voorgeschreven, omdat het nog mogelijk is dat sommige specifieke groepen er wel baat bij hebben", zei hij.

De Amerikaanse president Donald Trump onthulde vorige week tijdens een persconferentie dat hij hydroxychloroquine al anderhalve week preventief slikte tegen het coronavirus. Begin april verzocht hij Amerikanen nog om het middel te gebruiken en ging daarmee in tegen alle adviezen van zijn gezondheidsexperts.

Inmiddels heeft Trump laten weten het middel niet meer te gebruiken.

