Denemarken versoepelt maandag de grenscontroles met Duitsland en de andere Scandinavische landen, waardoor inwoners met een partner in het buitenland hun geliefde weer kunnen zien. Ze moeten wel aantonen dat ze een relatie hebben die ten minste een half jaar gaande is.

De politie meldt dat koppels bijvoorbeeld sms-berichten van hun partner of foto's van hen samen moeten laten zien, of persoonlijke informatie over de ander moeten kunnen delen.

"Een liefdesbrief kan ook worden meegebracht", aldus de adjunct-chef van de politie. "We snappen dat het intieme dingen zijn, maar de beoordeling of de partner het land in mag, is uiteindelijk aan de politie."

Sinds het sluiten van de grenzen op 14 maart konden veel partners elkaar niet zien. Dat zorgde voor creatieve oplossingen van koppels, die bijvoorbeeld afspraken bij de grens om elkaars handen vast te houden.

De grenzen zijn ook weer open voor mensen met een zomerhuisje in het land. Er zijn ook nieuwe richtlijnen voor zakelijk verkeer.

