Nederlandse ziekenhuizen hebben in de afgelopen periode twintig kinderen behandeld voor een Kawasaki-achtige ziekte, laat voorzitter Károly Illy van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) maandag aan NU.nl weten na berichtgeving van de NOS. Bij elf van deze kinderen zijn antistoffen tegen het coronavirus aangetroffen.

Volgens de NVK bestaat er een verband tussen het coronavirus en de ziekte die de kinderen hebben. "Het is alleen niet duidelijk welke relatie", aldus Illy.

De kinderen hebben symptomen die deels overeenkomen met de ziekteverschijnselen die horen bij de ziekte van Kawasaki. Enkelen belandden op de ic, maar zijn inmiddels ontslagen.

Bij de ziekte van Kawasaki kan koorts optreden en zijn de handpalmen en voetzolen rood. Vooral jonge kinderen krijgen deze ziekte, al is het niet bekend hoe ze ziek worden.

De Kawasaki-achtige ziekte die aan het coronavirus gelinkt lijkt, is niet alleen in Nederland opgedoken. Ook in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten is melding gemaakt van een Kawasaki-achtige ziekte bij kinderen die ook antistoffen tegen het coronavirus hebben.

Illy meldt aan NU.nl dat Europese collega's gezamenlijk onderzoek doen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.