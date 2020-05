Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt maandag dat het aantal overleden coronapatiënten met 8 is toegenomen. Dat is een kleiner aantal sterfgevallen dan precies een week geleden werd gemeld (14). Verder meldt het RIVM 8 nieuwe ziekenhuisopnames. Vorige week maandag ging het om 27 opnames.

Het dodental in Nederland ligt nu op 5.830. In totaal 11.680 personen zijn of waren opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal positieve testen is maandag met 209 gestegen naar 45.445.

De meldingen komen met enige vertraging binnen. Dit betekent dat niet alle sterfgevallen en ziekenhuisopnames in de afgelopen 24 uur plaatsvonden. Daarnaast zijn de werkelijke aantallen groter, omdat niet iedereen wordt getest.

In de eerste negen weken van de pandemie overleden in Nederland bijna negenduizend meer personen dan normaal, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is niet bekend hoeveel van deze personen met het coronavirus besmet waren.

In de tiende week zijn juist enkele honderden minder mensen overleden dan gebruikelijk. Dit komt doordat zeer kwetsbare personen eerder zijn overleden dan onder normale omstandigheden het geval zou zijn. De cijfers van vorige week zijn nog niet bekend.

