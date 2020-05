Opnieuw is een medewerker van een nertsenbedrijf door een nerts besmet met het coronavirus, zo schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) maandag aan de Tweede Kamer. Het is voor zover bekend het tweede geval.

"De genetische code van deze virussen laat grote gelijkenis zien met de genetische codes zoals die bij de nertsen van het bedrijf zijn aangetroffen", aldus de minister.

Bij het bedrijf zijn drie personen gevonden die besmet zijn met het virus. Tenminste één van de drie besmette personen is zeer waarschijnlijk door een nerts geïnfecteerd. "Het is vanuit de gegevens niet mogelijk vast te stellen of meer dan één van deze drie personen vanuit de nertsen is geïnfecteerd."

De besmetting heeft volgens Schouten waarschijnlijk plaatsgevonden toen nog niet bekend was dat de nertsen waren besmet en er nog geen beschermingsmiddelen zoals mondkapjes werden gebruikt.

Deze week wordt gestart met de verplichte screening van alle nertsenbedrijven in het land. In afwachting van de uitslagen van de screening gaan al maatregelen zoals een bezoekersverbod in de stal volgen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.