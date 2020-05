Het is van groot belang dat de horeca zelf de RIVM-richtlijnen blijft eerbiedigen als per 1 juni de coronamaatregelen iets worden versoepeld. Als café- en restauranteigenaars dit niet doen, dan is de kans groot dat het aantal besmettingen weer stijgt en de versoepelingen weer moeten worden teruggedraaid.

"Alle basisregels blijven ook na 1 juni gelden", legt een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie uit. "Als jij of je huisgenoten koorts of symptomen hebben, blijf je thuis. Je houdt buiten 1,5 meter afstand. We schudden geen handen."

Maar binnen dat vaste kader hebben horecagelegenheden enige speelruimte gekregen om de deuren weer te kunnen openen en klanten te ontvangen. Zo mogen twee mensen die geen deel uitmaken van één huishouden samen aan een tafeltje zitten, meldde NU.nl eerder.

"Het is in principe een gedoogconstructie", stelt de zegsvrouw van het ministerie. "Als twee mensen op straat lopen en de 1,5 meter afstand vergeten, zullen zij ook niet meteen worden beboet. Het wordt een andere zaak als het een groep wordt van drie personen of meer. Dat geldt ook in de horeca."

'We gaan geen agent met een meetlint neerzetten'

Koninklijke Horeca Nederland had gevraagd of vier mensen die niet tot één huishouden behoren aan een tafel zouden mogen zitten, maar dat is niet toegestaan.

"We rekenen erop dat horecaondernemers hun eigen verantwoordelijkheid hierin nemen, net zoals we ervan uitgaan dat burgers meer hun handen wassen om verspreiding van het virus te voorkomen", aldus de woordvoerder. "Het is niet de bedoeling dat we in elk restaurant of elke supermarkt een agent met een meetlint neerzetten om de regels te handhaven."

'Burgers moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen'

Als horecaondernemers die eigen verantwoordelijkheid niet in het oog houden en de komende weken het aantal besmettingen weer toeneemt, dan kunnen de versoepelingen weer worden teruggedraaid, beklemtoont het kabinet.

"Burgers spelen hier zelf natuurlijk ook een rol in", stelt de zegsvrouw. "Het is ook op het terras niet de bedoeling dat je drie tafels bij elkaar gaat zetten om met drie gezinnen samen te borrelen. Hoe gezellig en oer-Hollands dat ook is, dat kan deze zomer écht niet."

