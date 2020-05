Bij 147 van de medewerkers van vleesverwerkingsbedrijf Vion in Groenlo is een besmetting met het coronavirus geconstateerd, heeft de GGD Noord- en Oost-Gelderland zondag gemeld. Dat is ruim 22 procent van de in totaal 657 medewerkers van het bedrijf.

Het grootste deel van de besmette medewerkers woont in Duitsland: 79. De overige 68 positief geteste personen wonen in Nederland.

De GGD voerde eerder deze week een steekproef uit bij 212 medewerkers. Daarbij kwamen 45 besmettingsgevallen naar voren. Alle medewerkers van het bedrijf moesten vervolgens in thuisquarantaine en tests ondergaan. Ook huisgenoten van besmette medewerkers zijn geïsoleerd.

De GGD schrijft dat de Duitse en Nederlandse overheden samenwerken om de verspreiding van het coronavirus in de grensregio in te dammen. Zowel in Duitsland als in Nederland zijn eerder besmettingen vastgesteld bij vleesverwerkingsbedrijven. Die vormden de aanleiding voor de steekproef in Groenlo.

De vleesverwerkingsindustrie geldt als risicovol tijdens de coronapandemie. Werknemers werken er vaak dicht op elkaar. Ook in andere landen, zoals de Verenigde Staten, zijn slachterijen en andere vleesverwerkingsbedrijven zeer gevoelig gebleken voor uitbraken van het coronavirus.

