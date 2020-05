Inheemse stammen die diep in het Braziliaanse gedeelte van het Amazoneregenwoud leven en (vrijwel) geen contact hebben met de buitenwereld, worden binnenkort mogelijk gedwongen geholpen door de Braziliaanse regering in de strijd tegen het coronavirus. Een wet waarmee afgevaardigden naar de gemeenschappen gestuurd kunnen worden, stuit op kritiek in het land.

De wet maakt het de regering van president Jair Bolsonaro onder meer mogelijk om snelle coronatests af te nemen bij leden van de stemmen, en waar nodig medicijnen en voedsel te sturen, schrijft Reuters. Stammen blijven zelf verantwoordelijk voor hun regio en bepalen zelf wie zij toelaten tot hun grondgebied.

Alleen de senatoren moeten hun goedkeuring nog geven. Wat mensenrechtenorganisaties echter tegen de borst stuit, is het onderdeel van de wet waarin de regering christelijke missionarissen wil meesturen met de medicijnen. "Hun aanwezigheid heeft in het verleden alleen maar tot dood en verderf geleid", schreef COIAB daarover.

Vrijdag trokken activisten Braziliaanse straten in om de wet van tafel te krijgen. Zij zijn bang dat bezoekers het virus kunnen overdragen aan de stammen, met verregaande gevolgen: voor veel stammen kan een simpele griep al dodelijk zijn.

Het coronavirus en Brazilië Meer dan 330.000 besmettingen vastgesteld

Dodental steeg laatste dagen met bijna duizend per dag tot boven de 21.000

President Bolsonaro krijgt zware kritiek omdat hij het virus niet meer acht dan een 'griepje'

Een derde van alle stammen getroffen door coronavirus

Het coronavirus zou al ongeveer tweehonderd stammen in het meer dan vijf miljoen vierkante kilometer tellende natuurgebied hebben getroffen, schreef Reuters eerder. Genoemde dodenaantallen lopen uiteen van enkele tientallen tot meer dan honderd inheemse mannen en vrouwen.

Nog voor het coronavirus om zich heen kon grijpen in Brazilië, troffen stammen al maatregelen. Zo sloot het afgezonderde dorp Tres Unidos zich volledig af van de buitenwereld, maar raakte de inheemse bevolking alsnog besmet: vermoedelijk bracht de nabijgelegen rivier het virus met zich mee.

Dorpshoofd Waldemir da Silva, ook wel de Tuxuau Kambeba genoemd, spreekt van een "verraderlijk virus, dat door de wind wordt gedragen". Ten minste dertien van zijn 106 dorpelingen zouden ziek zijn geworden.

'Stammen leven op de meest veilige plaats ter wereld, door hun afzondering'

Critici beweren desondanks dat de stammen momenteel op de meest veilige plaats ter wereld leven: doordat zij zodanig zijn afgeschermd, kan het virus hen moeilijk bereiken, redeneren zij.

De situatie in Tres Unidos zou zijn ontstaan door de problemen in grotere steden als Manaus, met bijna twee miljoen inwoners de grootste stad in het Amazonegebied. De intensivecareafdelingen in de stad zijn overvol en er is niet genoeg plaats om de doden te begraven, aldus Reuters. Doordat de stad niet goed voorbereid was op een gezondheidscrisis van deze omvang, kon het virus zich makkelijk verspreiden: ook dieper in de jungle.

In het geval dat gehele stammen dreigen te verdwijnen door het coronavirus, moet er worden ingegrepen, vinden mensenrechtenorganisaties. Daarom werd begin mei al een internationaal fonds opgezet om circa vijf miljoen dollar in te zamelen voor de inheemse bevolking van Zuid-Amerika. Momenteel staat de teller net boven de 100.000 dollar.

