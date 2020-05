Er is voldoende testcapaciteit om per 1 juni grote aantallen mensen te testen op het coronavirus, vertelt een woordvoerder van de koepelorganisatie voor gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD) zaterdag in gesprek met NU.nl. Of dat ook gaat gebeuren, hangt af van het plan van aanpak dat de GGD's ontwikkelen in samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid.

Gezondheidsminister Hugo de Jonge hakt aankomende week de knoop door, nadat hij een stappenplan heeft besproken met de GGD's. De beleidsman vertelde al meermaals dat hij per 1 juni coronatests beschikbaar wil hebben voor iedereen met klachten. Belangstellenden ontvangen de uitslag van hun test binnen één dag.

Zij hebben geen afspraak met de huisarts meer nodig om getest te worden. Nederlanders kunnen zich zo vaak laten testen als zij willen en betalen geen medische kosten. De Jonge zei al eerder dat het niet de bedoeling is om zonder klachten jezelf te laten testen, "omdat dit geen zin heeft".

De minister verwacht niet dat er straks massaal "zinloze tests" worden afgenomen, doordat het proces "niet pijnloos" is en de pret er dus snel vanaf is.

Landelijk telefoonnummer GGD's nog niet bekendgemaakt

Personen die meer willen weten over de ernst van hun klachten kunnen vanaf juni contact opnemen met hun huisarts of de GGD. De gemeentelijke gezondheidsdiensten krijgen een eigen landelijk telefoonnummer, dat nog niet bekend is gemaakt.

Mocht de uitslag van de test positief zijn, dan wordt het hele huishouden per direct in thuisquarantaine gesteld. De laatste contacten van de besmette Nederlanders worden per brief of telefoon geïnformeerd over het nieuws, en geadviseerd om thuis te blijven. Als zij klachten ontwikkelen, moeten zij zich laten testen.

