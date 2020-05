Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt zaterdag in de dagelijkse update dat in de laatste 24 uur 23 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus zijn doorgegeven. Tien mensen zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Het aantal ligt hoger dan vrijdag. Toen werd nog het laagste aantal ziekenhuisopnames (negen) in bijna tien weken gemeld, terwijl er dertien sterfgevallen als gevolg van het coronavirus werden genoteerd.

Een week eerder werden er 45 patiënten in het ziekenhuis opgenomen, terwijl 27 personen als overleden werden gemeld, dus in dat opzicht is er nog altijd sprake van een daling. In totaal zijn nu 11.659 personen in het ziekenhuis opgenomen (geweest) met coronagerelateerde klachten.

In het weekend worden doorgaans kleinere getallen gemeld, omdat er dan meestal een vertraging in de rapportage zit.

Het aantal bevestigde COVID-19-patiënten staat nu op 45.064, een stijging van 176 ten opzichte van vrijdag. In werkelijkheid is dat getal groter, omdat niet iedereen wordt getest. Het kabinet streeft ernaar dat per 1 juni iedereen met klachten zo laagdrempelig mogelijk getest kan worden.

