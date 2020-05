De vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden, zoals Lesbos, hebben momenteel nog geen enkele bevestigde besmetting met het coronavirus. Dat betekent echter niet dat de situatie onder controle is, vertelt Apostolos Veizis, medisch directeur van de Griekse tak van Artsen zonder Grenzen in gesprek met NU.nl. Niemand in de kampen wordt getest en de coronacrisis benadrukt volgens Veizis alleen maar hoe vluchtelingen op de eilanden in de steek worden gelaten.

Kamp Moria op Lesbos is zwaar overbevolkt. Ruim twintigduizend mensen zitten in een kamp dat bedoeld is voor ongeveer drieduizend personen. Eén toilet wordt gedeeld door ruim tweehonderd mensen en zeshonderd mensen moeten gebruikmaken van dezelfde douche.

De Griekse regering roept op tot social distancing en spoort mensen aan goed de handen te wassen om de verspreiding van het virus in te dammen, maar in de vluchtelingenkampen is dat onmogelijk.

Ondanks de crisis is de instroom van vluchtelingen nog niet voorbij: in de afgelopen weken kwamen er nog steeds nieuwe migranten aan vanuit Turkije. Twee asielzoekers die aankwamen op Lesbos testten onlangs nog positief op het virus. Zij worden wel weggehouden van de kampen.

Besmettingen in vluchtelingenkampen bij toeval ontdekt

Het gebrek aan bevestigde besmettingen op Lesbos en andere Griekse eilanden zou simpelweg het gevolg kunnen zijn van de afgelegen ligging van de eilanden. "Maar je kan niet zeggen of er wel of niet een probleem is, als je dat niet onderzoekt", zegt Veizis. In kampen op het vasteland werd het virus bijvoorbeeld bij toeval ontdekt, toen mensen ziek werden en later COVID-19 bleken te hebben.

Als een bewoner van Moria nu ziek zou worden door het coronavirus, dan zou hij worden behandeld op basis van de specifieke symptomen die hij heeft. Pas bij extreme klachten zouden doktoren door kunnen krijgen dat een kampbewoner besmet is met het coronavirus. Tegen die tijd kan de patiënt al vele anderen hebben besmet. "De situatie kan hier enorm exploderen", stelt Veizis.

206 Douchen tussen de uitwerpselen: Vluchtelingencrisis op Lesbos

Systeem voor medische zorg ontbreekt

Is het risico dan (grotendeels) opgelost met uitgebreid testen? Absoluut niet, meent dokter Veizis. "Er is totaal geen systeem ingesteld om zieke mensen te behandelen." Toen de COVID-19-pandemie uitbrak, liet de Griekse overheid de kampen in quarantaine gaan. "Niemand mocht erin, niemand mocht eruit." Veizis erkent dat hiermee de verspreiding van het virus afnam. "Maar je zou de verspreiding in het kamp zelf er niet mee stoppen."

Een corona-uitbraak in een vluchtelingenkamp zou volgens Veizis "de kers op de taart" zijn. Momenteel hebben de bewoners al te maken met uitbraken van schurft en de ziekte van Weil, aangevuld met psychologische problemen door de slechte leefomstandigheden. Als klap op de vuurpijl moeten de twintigduizend bewoners van Moria het doen met drie doktoren om hen te helpen met al deze klachten.

Veizis roept Griekenland, en de Europese Unie, met klem op een zorgsysteem op te zetten voor de vluchtelingen. "De huidige coronacrisis benadrukt alleen maar de nalatigheid van deze autoriteiten."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.