China meldt zaterdag voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus geen nieuwe besmettingen.

Het coronavirus vindt zijn oorsprong in de Chinese stad Wuhan. Het is voor het eerst sinds het virus daar eind vorig jaar werd vastgesteld dat er geen nieuwe besmettingen of overledenen bij zijn gekomen, aldus de Chinese gezondheidscommissie.

Een dag eerder, vrijdag, werden er nog vier nieuwe besmettingen vastgesteld.

Wuhan meldde eind vorige maand weer een opleving in het aantal besmettingen, waardoor de lockdownmaatregelen in de stad niet worden versoepeld. Alle 11 miljoen inwoners van Wuhan zullen worden getest op het virus om verdere besmettingen te voorkomen.

In China zijn in totaal 82.971 bevestigde besmettingen vastgesteld en 4.634 mensen overleden die besmet waren met het virus.

