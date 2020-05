De GGD gaat vanaf zaterdag de keurmeesters van een varkensslachthuis in Helmond testen op het coronavirus. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de GGD bevestigen dit vrijdag na berichtgeving door RTL Nieuws.

Twee medewerkers van de slachterij en een keurmeester van de NVWA die in Helmond werkt, zijn besmet met het coronavirus. Er zijn ook keurmeesters van een slachthuis in Boxtel besmet geraakt.

Daarom is besloten alle keurmeesters van Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) nu te testen op het coronavirus. Op basis van deze uitslagen wordt bepaald of alle medewerkers van het slachthuis in Helmond moeten worden getest.

De GGD en NVWA kunnen niet zeggen om hoeveel keurmeesters het precies gaat.

Medewerkers slachthuis Groenlo zitten in quarantaine

Het slachthuis in Boxtel is van Vion, het bedrijf dat ook zijn vestiging in het Gelderse Groenlo moest sluiten omdat hier 45 medewerkers besmet bleken.

De zeshonderd medewerkers van Vion in Groenlo moeten de komende twee weken in thuisquarantaine.

