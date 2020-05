De vakbonden van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) organiseren acties in meerdere steden omdat er steeds meer geweld wordt gebruikt tegen handhavers, maakt de BOA Bond vrijdagavond bekend. Op 26 mei wordt er in ieder geval gedemonstreerd in Amsterdam en Den Haag, terwijl handhavers op 1 juni in "meerdere steden" geen bonnen gaan uitschrijven.

Bij de aangekondigde demonstratie van dinsdag kunnen andere steden zich nog aansluiten, aldus de BOA Bond. De vakbonden pleiten ervoor dat handhavers worden uitgerust met een wapenstok en pepperspray, om zich te verdedigen tijdens de coronacrisis. Sinds de virusuitbraak zou er fors meer geweld zijn gebruikt tegen handhavers.

Boa's willen in gesprek met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om over de uitbreiding van de uitrusting te praten. "De maat is vol, wij willen niet wachten op de eerste dode."

Een handhaver moest donderdag naar het ziekenhuis nadat hij was mishandeld door een groep jongeren. De boa, die de groep wilde attenderen op de geldende coronamaatregelen, maakte onderdeel uit van een groep van drie handhavers, die ook belaagd werden door diezelfde groep.

Demonstraties volgen na eerder protestactie in Rotterdam

De vakbonden schrijven in het persbericht dat steeds meer boa's zich onveilig voelen en vrezen dat hun veiligheid in het geding raakt, als zij proberen te handhaven. "Dat terwijl onze rol in deze crisis steeds belangrijker wordt", aldus de BOA Bond.

Donderdag voerden handhavers in Rotterdam voor het eerst actie. Zij hielden wel toezicht maar schreven geen boetes uit. De politie werd ingezet om dat deel van het werk op te pakken. De actie wordt de komende dagen doorgezet.

