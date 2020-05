De horecagelegenheden in Breda mogen maandag geen proefdag houden voor als de horeca op 1 juni weer open mag in Nederland. Dat heeft de overheid vrijdag beslist.

De Bredase horeca wilde oefenen met de anderhalvemetersamenleving en alle richtlijnen die gelden vanaf 1 juni. Dit zou helpen om problemen op die datum te voorkomen. Breda moest als proef gelden voor de rest van Nederland.

De politie en Paul Depla, de burgemeester van Breda, gaven groen licht voor het plan, maar steun van de overheid krijgt de Bredase horeca niet. De voornaamste reden is dat de schaal te groot was. Hierdoor was de uitzondering op de landelijke aanwijzingen niet mogelijk.

"Ik vind het een waardeloos en volstrekt ondoordacht besluit", zegt Johan de Vos namens de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tegen Omroep Brabant.

"Je als gooit als overheid 's middags om 12.00 uur de horeca open op een nationale vrije dag en daarbij hoeven mensen niet eens te reserveren voor een drankje op het terras. Als je een keuze had gemaakt op basis van veiligheid hadden we 2 juni open moeten gaan. Nu houdt de hele horeca het hart vast."

De Vos vindt het noodzakelijk dat de horeca eerst proef kan draaien. "De overheid heeft ons allerlei beperkingen opgelegd, die we moeten uitvoeren zonder ze in de praktijk te testen. Dit kan alleen maar kan uitdraaien op chaos en daar krijgen wij dan als horeca de schuld van."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.