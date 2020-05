Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt vrijdag dertien overlijdensgevallen in de dagelijkse update. Ook is er het kleinste aantal ziekenhuisopnames (9) gemeld in bijna tien weken.

Het totale aantal overlijdensgevallen is daarmee opgelopen naar 5.788. Het aantal mensen dat in totaal in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) staat nu op 11.649.

Negen is het kleinste aantal nieuwe ziekenhuisopnames sinds zeker 14 maart, toen het RIVM 21 opnames meldde. Het aantal meldingen kan lager liggen vanwege het lange hemelvaartweekend. In het weekend zit er meestal een vertraging in de rapportage.

Donderdag meldde het RIVM nog 27 nieuwe sterfgevallen en 13 nieuwe ziekenhuisopnames.

Tot nu toe zijn er 44.888 bevestigde COVID-19-patiënten gemeld aan het RIVM, dat is een stijging van 188 vergeleken met een dag eerder.

De werkelijke aantallen liggen hoger, omdat niet alle COVID-19-patiënten getest worden. Het kabinet streeft ernaar dat per 1 juni iedereen met klachten zo laagdrempelig mogelijk getest kan worden.

