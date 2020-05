Bij het Openbaar Ministerie (OM) zijn er tot de peildatum van 10 mei in totaal 18.200 processen-verbaal binnengekomen voor overtredingen van de coronamaatregelen, zo is vrijdag gemeld. Het percentage hiervan dat teruggestuurd wordt voor aanvulling, ligt echter op 40 procent.

Als een proces-verbaal binnenkomt, wordt dit door het OM beoordeeld voor er een geldboete wordt opgelegd. Op 10 mei was dat in 7.400 van de gevallen aan de orde.

Een deel moet nog beoordeeld worden en een ander deel is teruggestuurd naar de boa of de agent in kwestie voor aanvulling. "Toen de noodverordeningen pas waren ingegaan, werd ongeveer 60 procent van de processen-verbaal teruggestuurd naar de verbalisant die het proces-verbaal had opgemaakt, met het advies dit aan te vullen. Het percentage processen-verbaal dat teruggestuurd wordt naar de verbalisant ligt inmiddels rond de 40 procent", aldus het OM.

Er was eerder deze maand kritiek op de boetes die werden uitgeschreven door boa's en agenten. Zo was er volgens onder anderen advocaten sprake van willekeur.

Op de peildatum werd in totaal slechts zeventig keer verzet ingesteld tegen een boete. Deze verweren moeten nog worden beoordeeld.

Meer dan tweehonderd coronagerelateerde zaken

Sinds het begin van de coronacrisis zijn er 207 coronagerelateerde zaken bij het OM binnengekomen. Het gaat hier bijvoorbeeld om agenten die bespuugd worden en bedreigd worden met besmetting. Ook is er bij sommige zaken sprake van geweld.

In totaal zijn 164 verdachten gedagvaard. Negentien zaken zijn geseponeerd, "meestal omdat er niet genoeg bewijs is". In de overige zaken is nog geen beslissing genomen.

