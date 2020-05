Wie denkt aan zwaar getroffen landen door het coronavirus, denkt niet meteen aan België. Toch blijkt uit cijfers van Johns Hopkins University dat België wereldwijd relatief het grootste aantal sterfgevallen registreert: per miljoen inwoners zijn er 804 coronadoden. Daarmee overstijgt België landen als de Verenigde Staten (289 doden per miljoen inwoners), Italië (538) en Spanje (598). Hoe kan dat?

Sinds op 3 februari de eerste coronapatiënt bij onze zuiderburen werd gemeld, zijn er meer dan 56.000 bevestigde besmettingen in het land en zijn meer dan negenduizend mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Deze gegevens worden, net als in Nederland, dagelijks naar buiten gebracht. Voor deze dagelijkse update verzamelt Sciensano, het Belgische RIVM, gegevens van onder meer ziekenhuizen, woonzorgcentra en regionale overheden.

Dat het dodental zo hoog is, vooral in vergelijking met andere Europese landen, komt door de manier waarop Sciensano deze rapporteert. "In België rapporteren we zowel de overlijdens in ziekenhuizen als daarbuiten, en zowel bevestigde gevallen als vermoedelijke", zegt viroloog Steven Van Gucht tegen het Belgische nieuwsmedium Het Laatste Nieuws.

Groot deel Belgische coronadoden is niet getest

'Vermoedelijke' sterfgevallen, zo schrijft Sciensano, hebben betrekking op patiënten die geen coronatest hebben gehad, maar volgens de betrokken arts wel klachten hadden die wezen op het coronavirus. Volgens het instituut is dit het geval bij de meeste mensen die buiten het ziekenhuis sterven.

Zo blijkt uit de cijfers van donderdag dat er sinds het begin van de coronacrisis in totaal 9.212 mensen in België zijn overleden aan de gevolgen van het virus. 4.222 van deze sterfgevallen zijn mensen die positief testten op het virus en in het ziekenhuis zijn gestorven, in woonzorgcentra gaat het om 1.135 'bevestigde' gevallen. Buiten de bevestigde besmettingen om zijn er 194 'verdachte' sterfgevallen in ziekenhuizen, en 3.560 in woonzorgcentra.

Van deze ruim 9.200 sterfgevallen zijn dus ruim 5.300 mensen positief getest op het virus, en meer dan 3.700 niet. Vergelijk je dit met Nederland, waar deze onbevestigde sterfgevallen niet worden meegenomen in het sterftecijfer, dan is de registratie van het aantal coronadoden in België ruim te noemen.

132 De complete gids voor mondkapjes in het openbaar vervoer

Oversterfte geeft beter beeld van aantal doden

Het blijkt lastig om landen een-op-een te vergelijken als het om aantallen besmettingen en coronadoden gaat. Volgens Sciensano is het dan ook beter om te kijken naar de oversterfte in een periode. Met deze oversterfte, waarbij wordt gekeken naar hoeveel meer mensen nu per week sterven dan gemiddeld in een periode zonder het coronavirus, kan volgens het instituut de werkelijke impact van het virus beter in beeld worden gebracht met de 'harde' cijfers uit de dagelijkse update.

Zo werd in Nederland, tot deze week, wekenlang een oversterfte gemeld. Op het hoogtepunt van het coronavirus, in de week van 6 tot en met 12 april, werden bijvoorbeeld meer dan tweeduizend extra doden gemeld.

The New York Times legde deze cijfers ook al vast. De krant zag dat in Nederland in die periode een oversterfte van 9.400 personen werd gemeld, waarvan 5.032 gerapporteerde coronadoden zijn. Er zijn in die periode nog steeds meer dan 4.000 mensen dan normaal overleden en het is waarschijnlijk dit ook dit het gevolg is van het coronavirus.

In België liggen deze cijfers dichter bij elkaar: tussen 16 maart en 3 mei werd een oversterfte gemeld van 8.000, waarvan 7.563 geregistreerde coronadoden. Dat dit verschil veel kleiner is, is waarschijnlijk vanwege de relatief ruime registratie in België.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.