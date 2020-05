De sterfte van vorige week lag onder het niveau van wat normaal is voor deze periode, zo blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de daaraan voorafgaande weken is als gevolg van het coronavirus juist oversterfte waargenomen.

Van 11 tot en met 17 mei zijn 2.850 mensen overleden. "Daarmee zit de sterfte zo’n tweehonderd onder het niveau van wat normaal zou zijn in deze periode."

Het CBS heeft het verwachte aantal overleden geschat op basis van het aantal overledenen in de voorafgaande weken, en dat aantal gecorrigeerd naar seizoensgebonden factoren. Dat zou in week 20 moeten neerkomen op 3.046 mensen overleden zijn als er geen corona-epidemie was geweest.

"Het is bekend dat na een periode van hogere sterfte vaak een periode van lagere sterfte—ook wel ondersterfte genoemd—volgt. Ook na de verhoogde sterfte tijdens de griepepidemie in 2018 was er een periode van ongeveer zes weken waarin de sterfte lager lag."

Dat komt omdat oudere mensen of mensen met onderliggend lijden nu eerder zijn overleden dan onder normale omstandigheden het geval zou zijn. In de weken na de oversterfte zie je dus ondersterfte, omdat deze mensen al in de voorgaande weken van de coronacrisis zijn overleden, zo legt het CBS aan NU.nl uit.

Het CBS wijst er wel op dat de ondersterfte niet betekent dat er geen mensen meer overlijden aan het coronavirus. Vorige week zijn bij de dagelijkse update van het RIVM in totaal 159 overledenen gemeld.

