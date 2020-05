Alle zeshonderd medewerker van slachterij Vion in Groenlo moeten twee weken in thuisquarantaine. Hiertoe is besloten na een uitbraak van het coronavirus onder het personeel, meldt het levensmiddelenbedrijf vrijdag.

Het besluit is genomen in overleg met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de GGD. Volgens Vion is hiervoor gekozen zodat de GGD het bron- en contactonderzoek goed kan uitvoeren.

Woensdag werd bij een steekproef duidelijk dat 45 medewerkers besmet waren met het coronavirus. Iedereen wordt nu getest. 250 werknemers wachten hier nog op. Uit voorzorg mogen de zeshonderd personen twee weken niet naar werk mochten komen, zo werd donderdag besloten.

Vion zegt nauw te werken met de veiligheidsregio, GGD, RIVM en andere betrokken instanties. CEO Ronald Lotgerink benadrukt dat de gezondheid van het personeel en de bewoners van de regio voorop staat.

Lotgerink is verrast door de virusuitbraak en laat weten alle benodigde maatregelen te hebben genomen om besmetting te voorkomen. "Als Vion en als sector moeten we hier snel van leren, waar nodig ons gedrag aanpassen en dat met elkaar delen.."

Omdat de vleesproductie in Groenlo stil is komen te liggen, zijn werkzaamheden tijdelijk verplaatst naar andere vestigingen van het bedrijf.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.