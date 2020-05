De NS denkt dat het vijf jaar zal duren voordat het spoorbedrijf weer hetzelfde aantal reizigers zal vervoeren als voor de coronacrisis. Er wordt daarom de komende jaren rekening gehouden met een verlies van 4,7 miljard euro aan inkomsten, aldus de NS vrijdag.

De NS hoopt de komende vijf jaar 1,4 miljard euro te besparen en andere wijzigingen door te voeren om in 2024 weer financieel gezond te zijn. Tijdens een online bijeenkomst met alle twintigduizend medewerkers is gezegd dat overheidssteun noodzakelijk is.

Bert Groenewegen, financieel directeur van de NS, zegt tegen NRC dat er vooralsnog geen ontslagen plaatsvinden. "Ons uitgangspunt is kleiner worden zonder ontslagen. Dat vergt dat we gaan praten met werknemers over nieuwe functies of locaties." De NS wil daarom in gesprek met de medezeggenschapsraad en de bonden.

Het spoorbedrijf benadrukt dat een "betaalbaar treinkaartje" vooropstaat bij de nog te nemen maatregelen. "NS wil en kan de verliezen niet afwentelen op de reiziger door de prijs van het treinkaartje te verhogen", laat de vervoerder weten. "NS wil zich juist tot het uiterste inspannen om de trein aantrekkelijk te houden, met een prettige verantwoorde reiservaring zoals Nederland vóór de coronacrisis gewend was."

Aantal reizigers door coronacrisis flink afgenomen

Sinds halverwege maart is het aantal dagelijkse reizigers vanwege de coronacrisis afgenomen van 1,3 miljoen naar 110.000. Vanaf dinsdag 2 juni rijdt de NS weer volgens de normale dienstverlening, maar wel met een passagierscapaciteit van maximaal 40 procent. Dit is nodig om coronamaatregelen beter te kunnen naleven.

"Treinreizen wordt voorlopig niet zoals het was", aldus de NS. Als redenen worden het kleine aantal reizigers, de verwachte krimp van de economie, het thuiswerken en alternatieve reismiddelen genoemd. Daarnaast reizen Nederlanders minder vaak internationaal.

