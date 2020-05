De NS denkt dat het vijf jaar zal duren voordat het spoorbedrijf weer hetzelfde aantal reizigers zal vervoeren, als voor de coronacrisis. Dat zegt de NS vrijdag in NRC. Het bedrijf houdt rekening met een verlies van 4,7 miljard euro aan inkomsten de komende jaren.

Vanwege het verlies aan inkomsten zal de NS krimpen. De NS wil de krimp opvangen via natuurlijk verloop. Het spoorbedrijf hoopt de komende vijf jaar 1,4 miljard euro te besparen.

Bert Groenewegen, financieel directeur van de NS, zegt tegen NRC dat er vooralsnog geen ontslagen plaatsvinden. Wel is overheidssteun volgens hem noodzakelijk. "Ons uitgangspunt is kleiner worden zonder ontslagen. Dat vergt dat we gaan praten met werknemers over nieuwe functies of locaties. Daar gaan we over in gesprek met de vakbonden en de medezeggenschap", zegt Groenewegen. De twintigduizend werknemers van de NS zijn eerder deze week al ingelicht door de raad van bestuur, schrijft NRC.

Sinds halverwege maart is het aantal dagelijkse reizigers afgenomen van 1,3 miljoen naar 110.000, een afname van zo'n 90 procent. Vanaf dinsdag 2 juni rijdt de NS weer volgens de normale dienstverlening, maar wel met een passagierscapaciteit van maximaal 40 procent. Dit is nodig zodat coronamaatregelen beter kunnen worden nageleefd.

Naar verwachting loopt het bedrijf nog jaren inkomsten mis als gevolg van de coronacrisis. Groenewegen denkt dat er in 2021 nog een passagierscapaciteit van maximaal 50 procent zal zijn, omdat er minder reizigers zullen zijn vanwege de economische crisis, thuiswerken en onderwijs op afstand.

