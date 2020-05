Alle zeshonderd medewerkers van vleesverwerker Vion in het Gelderse Groenlo mogen de komende twee weken niet op hun werk verschijnen. Dat besloot de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) donderdag nadat eerder bleek dat 45 personeelsleden positief zijn getest op het coronavirus.

De VNOG komt tot dit besluit op basis van rapportage en op advies van de GGD. "Om het bron- en contactonderzoek van de GGD goed te kunnen uitvoeren is overgegaan tot deze ingrijpende maatregel", zegt VNOG-voorzitter Ton Heerts. "Dit is bij uitstek een veenbrand waar het RIVM afgelopen week op doelde. Die moet gestopt worden."

350 van de 600 werknemers zijn inmiddels getest, vrijdag wordt een begin gemaakt om de overige 250 personeelsleden te testen. De Vion Food Group heeft zeven vestigingen in Nederland en tientallen in Duitsland. "Van belang is dat we samen met de collega's in Duitsland zorgen voor afstemming en daarbij eveneens oog hebben voor de huisvestingssituatie", aldus Heerts.

Woensdagmiddag werd op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de locatie van de vleesverwerker in Groenlo per direct gesloten nadat 45 personeelsleden positief zijn getest op het coronavirus. De productie werd gestaakt omdat de veiligheid van de NVWA-dierenartsen niet meer kon worden gegarandeerd.

Naast Nederland zijn ook in de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland onlangs slachthuizen noodgedwongen gesloten. Mensen staan er dicht op elkaar en soms is er slechte ventilatie, waardoor het coronavirus zich snel kan verspreiden.

De positief geteste medewerkers van Vion Groenlo gaan in thuisisolatie en de medebewoners van deze personen verblijven twee weken in quarantaine.

