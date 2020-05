Het was op deze eerste zomerse dag van 2020, Hemelvaartsdag bovendien, te druk rondom het water, zo zegt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. De volle stranden en recreatieplassen kunnen consequenties hebben voor de komende tijd. "Als dit de voorbode is van de zomer, dan moeten de veiligheidsregio's waarschijnlijk beperkingen op gaan leggen", waarschuwt Bruls.

Te denken valt aan het preventief afsluiten van toegangswegen, maar ook van stranden, parken en recreatiegebieden. "Net wat nodig is om de situatie veilig te houden voor de volksgezondheid", aldus een woordvoerder van het Veiligheidsberaad. "Men moet wel afstand kunnen houden tot elkaar en drukte moet vermeden worden. Dus zoek niet de drukte op."

Politie en veiligheidsregio's hebben donderdag op diverse plekken moeten ingrijpen omdat te veel mensen zich niet hielden aan de anderhalvemeterregel. De maatregelen die gemeenten en veiligheidsregio's namen, zoals mensen wegsturen of gebieden en parkeerplaatsen afsluiten, werden echter goed opgevolgd, zo laat de woordvoerder van het Veiligheidsberaad weten.

Al vroeg drukte op de wegen

Het was donderdag al vroeg druk richting de stranden en recreatiegebieden. Diverse veiligheidsregio's riepen al snel op om niet meer naar de Nederlandse badplaatsen te komen en sloten toegangswegen af.

De drukte op het strand in Scheveningen en andere plekken die onder Veiligheidsregio Haaglanden vallen was donderdag "beheersbaar", meldt een woordvoerder van de gemeente Den Haag.

Hoewel het erg druk was op het strand, hielden mensen keurig 1,5 meter afstand, meldt de woordvoerder. Wel sloot de gemeente parkeerplaatsen af om te voorkomen dat mensen het strand met de auto zouden bereiken.

Boulevard Vlissingen gesloten, extra treinen naar Zandvoort

Rondom Zeeland ontstonden files door het strandverkeer. Veiligheidsregio Zeeland besloot om de boulevard in Vlissingen, een populaire route met mooi weer, af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.

Er zijn extra treinen in de richting van Zandvoort aan Zee ingezet. Dit komt volgens een woordvoerder van de NS echter niet door de drukte, "maar juist om te voorkomen dat reizigers en medewerkers in vervelende situaties terechtkomen".

Parken in Amsterdam overvol

Ook in het binnenland was het druk. Handhavers hebben donderdag honderden bezoekers weggestuurd bij Park Somerlust en het Marineterrein in Amsterdam. Op die plekken was het te druk. Ook in het Vondelpark zijn maatregelen getroffen: daar mogen bezoekers alleen het park in, zodra er iemand uit gaat.

Het Noorderplantsoen in Groningen is donderdagmiddag zo volgelopen met bezoekers dat handhavers zijn gaan bekeuren vanwege het negeren van de afstandsregel.

Bij de Galderse Meren en de Asterdplas nabij Breda was het zo druk, dat de gemeente besloten heeft de wegen naar de recreatiegebieden af te sluiten. Dat gebeurde ook bij diverse recreatieplassen in Drenthe.

