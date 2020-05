Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt donderdag in de dagelijkse update 27 nieuwe sterfgevallen en 13 nieuwe ziekenhuisopnames als gevolg van het coronavirus.

Het aantal sterfgevallen is één minder dan vorige week donderdag toen er 28 doden werden gemeld. Het aantal ziekenhuisopnames is beduidend minder dan de 27 van vorige week.

Het aantal personen dat in het ziekenhuis opgenomen is of opgenomen is geweest stijgt daarmee naar 11.640. In totaal zijn nu 5.775 personen overleden aan de gevolgen van het virus.

Het RIVM meldt daarnaast dat opnieuw 253 personen positief testten op het COVID-19-virus, waarmee het totale aantal bevestigde besmettingen in het land stijgt naar 44.700. Overigens liggen de werkelijke aantallen hoger dan het RIVM meldt, omdat niet alle COVID-19-patiënten worden getest.

Het aantal nieuwe opnames dat het RIVM donderdag meldt, is één minder dan de veertien van woensdag en het laagste aantal sinds het instituut op 12 maart het aantal ziekenhuisopnames meeneemt in de dagelijkse update. Op 12 maart meldde het RIVM 24 nieuwe ziekenhuisopnames.

Uit de afname van de aantallen nieuw gemelde coronapatiënten, ziekenhuisopnames, intensivecarepatiënten en sterfgevallen per dag blijkt dat het aantal besmettingen al sinds eind maart afneemt.

