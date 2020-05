Het was donderdag al vroeg druk richting de stranden en recreatiegebieden. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten richting strand en recreatiegebieden om rekening te houden met files en vertragingen. Verschillende veiligheidsregio's hebben daarnaast maatregelen getroffen om de drukte tijdens Hemelvaart zo veel mogelijk te beperken.

Vooral rondom Zeeland zijn files ontstaan door het strandverkeer: op de N57 richting Ouddorp, de A58 richting Vlissingen en de N59 bij Zierikzee stond het donderdagochtend stil. Automobilisten richting Ouddorp stuitten tussen Brielle en Hellevoetsluis op tien kilometer file.

Ook verschillende toegangswegen naar de stranden van Bloemendaal, Heemskerk, Wijk aan Zee, IJmuiden en Zandvoort zijn afgesloten, meldt Veiligheidsregio Kennemerland.

Het wordt donderdag erg warm met temperaturen tussen de 23 en 28 graden. Veiligheidsregio's verwachten dan ook veel drukte op met name de stranden en in de natuurgebieden en waarschuwen op onder meer Twitter drukte te mijden en te allen tijde 1,5 meter afstand te houden.

Andere veiligheidsregio's troffen voorzorgsmaatregelen om drukte op Hemelvaart te voorkomen. Zo deed Veiligheidsregio Limburg-Noord een oproep in de Duitse media om vooral niet naar de steden in de grensgemeenten te komen. In Duitsland zijn alle winkels met Hemelvaart gesloten, waardoor de grensgemeenten een populaire bestemming zijn voor de Duitse dagjesmensen.

Zonaanbidders verzamelden zich donderdag al vroeg bij Hoek van Holland. (Foto: Pro Shots)

Veiligheidsregio Zeeland besloot, met het mooie weer in het verschiet, de boulevards in Vlissingen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. De boulevards liggen op een populaire route, waar vooral met mooi weer veel automobilisten, motorrijders, wandelaars en fietsers gebruik van maken.

