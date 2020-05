De gezondheidsorganisatie WHO heeft woensdag 106.662 besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat heeft WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus gezegd tijdens een virtuele persconferentie. Het betekent het grootste aantal nieuwe besmettingsgevallen op een dag is geregistreerd sinds de uitbraak van het virus in december, schrijft CNN.

Het hoge aantal besmettingen met het COVID-19-virus valt deels te verklaren doordat veel landen in de afgelopen weken hun testcapaciteiten hebben uitgebreid. Toch waarschuwt Tedros dat het virus zich wereldwijd nog steeds verspreidt. "We hebben nog steeds een lange weg te gaan met de pandemie", zei hij tijdens de persconferentie. Vooral in arme landen neemt het aantal besmettingen toe. "We zijn erg bezorgd over het toenemende aantal besmettingsgevallen in landen met lage en middeninkomens."

Het totale aantal besmettingen wereldwijd staat inmiddels op zo'n 5 miljoen. Het grootste deel van de nieuwe besmettingen komt uit Zuid-Amerika. Eerder deze week werden er wereldwijd 91.000 besmettingsgevallen gemeld. Ongeveer een derde daarvan kwam uit Zuid-Amerika. Veruit de meeste gevallen komen volgens de WHO uit slechts verschillende vier landen: De Verenigde Staten, Rusland, Brazilië en India.

Virus verspreidt zich snel in Brazilië

Vooral in Brazilië verspreidt het virus zich nu snel. Het land haalde recentelijk Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in wat betreft het aantal besmettingsgevallen. Alleen in de VS en Rusland zijn op dit moment meer besmettingen vastgesteld.

20 procent van de besmettingsgevallen kwam eerder deze week uit Europa en de Verenigde Staten. Voorheen werden daar juist de meeste gevallen bevestigd. Het coronavirus brak eind vorig jaar uit in China. In februari verplaatste het epicentrum zich naar Europa en later de VS.

Wereldwijd zijn er tot nu toe meer 326.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het daadwerkelijke aantal doden en besmettingen ligt waarschijnlijk hoger, onder meer omdat het aantal testen nog steeds gelimiteerd is.

