De Duitse regering en luchtvaartmaatschappij Lufthansa zijn het bijna eens over een reddingspakket vanwege de financiële impact die het coronavirus op het bedrijf heeft. Dat bevestigt Lufthansa donderdag, nadat daar al berichten over waren uitgelekt.

Het gaat in totaal om een bedrag van 9 miljard euro, waarvan 3 miljard euro in de vorm van een lening door het Duitse Economische Stabiliseringsfonds WSF. De miljarden moeten Lufthansa door de coronacrisis heen slepen.

Vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus staat een groot deel van de vliegtuigen van de luchtvaartmaatschappij aan de grond. Bondskanselier Angela Merkel liet woensdag al weten dat een reddingspakket nabij was.

Via het WSF neemt de staat ook een belang van 20 procent in Lufthansa, dat kan later via een obligatielening nog omgezet worden in een belang van 25 procent.

De overeenkomst moet eerst nog worden goedgekeurd door het Duitse parlement en de Europese Commissie. Daarna heeft Lufthansa twee dagen de tijd om ermee in te stemmen.

