Met het coronavirus besmette personen en mensen die met een besmet persoon in contact zijn geweest kunnen gedwongen worden om in quarantaine te gaan. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei woensdag in een Kamerdebat dat daar een wettelijke basis voor is, "maar ik hoop er niet gebruik van te maken".

Op dit moment ziet de minister dat een overgrote meerderheid van de mensen van de GGD het advies krijgt om thuis in quarantaine te gaan na bijvoorbeeld een positieve test of als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat iemand in contact is geweest met een positief getest persoon.

Als blijkt dat het nodig is om in te grijpen, kunnen de voorzitters van de veiligheidsregio's mensen dwingen om thuis te blijven.

Nieuw testbeleid moet versoepelingen in goede banen leiden

Met een nieuw testbeleid hoopt het kabinet de dinsdag aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen in goede banen te leiden. Het streven is om vanaf 1 juni iedereen met coronaklachten te kunnen testen. Dat is ook wanneer de GGD’s het bron en contactonderzoek zullen uitbreiden. Mensen die in contact zijn gekomen met een besmet persoon zullen worden gebeld en krijgen het advies om thuis te blijven.

Onder meer CDA en SP vroegen zich af of dat voldoende is. "Wat als deze mensen, of mensen die het virus, hebben zich niet aan regels houden?" vroeg Pieter Heerma (CDA).

SP-leider Lilian Marijnissen wilde meer duidelijkheid over of werkgevers werknemers - die zelf niet ziek zijn, maar wel in contact zijn geweest met een besmet persoon en van de GGD het advies hebben om thuis te blijven – kunnen dwingen om toch te komen werken.

De Jonge benadrukte dat het GGD-advies een medisch advies is waar werkgevers op basis van de arbowet aan gebonden zijn. Als het mogelijk is, kan wel worden gevraagd om thuis te werken.

Versoepelingen zullen leiden tot nieuwe besmettingen

De Tweede Kamer debatteerde met het kabinet onder meer over de nieuwe versoepelingen. Premier Rutte kondigde dinsdag aan geen obstakels te zien om door te gaan met de voorgenomen versoepelingen die per 1 juni zullen gelden.

Dat betekent dat de horeca, bioscopen en musea onder voorwaarden weer open kunnen. Het voortgezet onderwijs gaat, zij het gedeeltelijk, weer van start. Ook is het vanaf 1 juni mogelijk om met meer dan twee personen samen te komen. Mondkapjes worden verplicht in het openbaar vervoer. Het advies is om geen medische maskers te gebruiken, al zullen er geen boetes volgen als dat wel gebeurt.

Het kabinet benadrukte dat de versoepelingen gepaard gaan met waarschijnlijk een toename van het aantal coronabesmettingen. Om te voorkomen dat er geen tweede piek ontstaat waarbij de druk op de zorg weer toeneemt is het de strategie om nieuwe "vuurtjes snel uit te trappen" door het testen en opsporen van besmettingen te intensiveren.

Met komst van een zogenoemd dashboard wil het kabinet inzichtelijker maken hoe het staat met het aantal besmettingen, maar ook wanneer het nodig is om in te grijpen en mogelijk de maatregelen weer te verscherpen.

Onduidelijkheid over nieuw dashboard

Vanuit de Tweede Kamer zijn er nog veel vragen over deze nieuwe strategie. Zo wil GroenLinks meer duidelijkheid over het dashboard. "Hoe en wanneer gaat het kabinet bijsturen?" vraagt Jesse Klaver zich af. Gert-Jan Segers (CU): "Op basis van wat en waarvan wordt er ingegrepen?"

Voor PvdA-leider Lodewijk Asscher is het nog steeds niet duidelijk waar het kabinet op inzet: is dat het virus laten rondgaan, of inzetten op indamming?

Minister De Jonge zei dat het om dit moment moeilijk is om exact met getallen aan te geven wanneer het dashboard aangeeft in te grijpen.

In dat dashboard worden data over de ziekenhuisopnames en ic-opnames, maar ook testresultaten opgenomen, net als de uitkomsten van onderzoeken naar in hoeverre mensen zich aan de socialdistancingregels houden en verplaatsingspatronen op basis van locatiegegevens van telefoons.

Hoe het dashboard er uiteindelijk uit komt te zien, is nog even afwachten. Wel gelooft De Jonge dat het meer inzicht zal bieden in de besluiten die het kabinet neemt.

Schrappen ontslagboete "niet in beton gegoten"

Een deel van de Kamer stond ook stil bij de verlenging van het economische noodpakket . Volgens PVV, GroenLinks, SP en PvdA zal het verdwijnen van de ontslagboete – dat is een boete voor ondernemers die staatssteun vragen, maar wel mensen ontslaan - leiden tot massaontslagen. Asscher vindt het verstandiger om de boete te handhaven en uitzonderingen te maken voor bedrijven die kunnen aantonen dat zij mensen moeten ontslaan, omdat ze anders failliet gaan.

Premier Rutte herhaalde dat het doel van het kabinet is om zoveel mogelijk banen te behouden. Met het afschaffen van de boete schat het kabinet in dat ondernemingen in plaats van failliet te gaan, slechts een deel van werknemers hoeft te ontslaan. Volgende week debatteert de Kamer verder over de kwestie. Rutte voegde er wel aan toe nog in gesprek te zijn met de vakbonden, die zijn fel tegen het afschaffen van de boete. “Het is niet in beton gegoten”, aldus de premier.

