Meerdere Europese landen zijn de afgelopen weken begonnen met het geleidelijk afbouwen van de coronamaatregelen. De officiële cijfers laten zien dat de versoepelingen vooralsnog niet leiden tot een heropleving van het virus.

Veel van de versoepelingen worden door Europese regeringen gerechtvaardigd door de dalingen in het aantal nieuwe doden, besmettingen en ziekenhuisopnames. In bijna alle landen lijken die cijfers over hun piek heen.

Wel moet de kanttekening geplaatst worden dat als versoepelingen alsnog leiden tot pieken in de cijfers, die ontwikkeling door de vertraging pas later in de cijfers te zien is.

Ook verschilt de testcapaciteit per land nog altijd, waardoor vergelijkingen onderling onverstandig zijn. Tevens gelden in bijna alle landen op zijn minst nog enkele maatregelen en adviezen, die niet overal overeenkomen.

104 Demonstraties tegen coronamaatregelen in Europese steden

België

België begon op 4 mei met het versoepelen van enkele maatregelen en zet sindsdien elke week een nieuwe stap.

Het dagelijks aantal nieuwe doden ligt sinds 9 mei structureel onder de honderd. Zowel op maandag als op dinsdag werden er 28 nieuwe sterfgevallen geregistreerd, het laagste aantal sinds 23 maart (13).

Sinds op 7 mei 108 Belgische coronapatiënten werden opgenomen in het ziekenhuis, is het aantal nieuwe opnames elke dag onder de honderd gebleven, een reeks die inmiddels dus al bijna twee weken loopt.

113 Hoe een 'tweede golf' van besmettingen fout kan gaan

Duitsland

Duitsland nam op 30 april de eerste tussenstap in de versoepelingen van de maatregelen, die per deelstaat bekeken worden. Inmiddels zijn in het hele land winkels weer open en mag er zelfs gevoetbald worden in de Bundesliga, al blijft in het dagelijks leven afstand houden de norm.

Het aantal nieuwe doden verschilt in Duitsland behoorlijk van dag tot dag. In de afgelopen weken was het cijfer soms laag (rond de twintig) en soms weer flink hoger (boven de honderd).

Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen is wel stabiel en ligt sinds 8 mei elke dag onder de duizend.

Frankrijk

Frankrijk voerde op 11 mei de eerste versoepelingen door en bekijkt 2 juni of de volgende stap mogelijk is. De Franse premier Edouard Philippe benadrukte bij de eerste versoepelingen dat die ook weer ongedaan gemaakt kunnen worden als de cijfers daar aanleiding toe geven.

Net als in Duitsland verschillen de sterftecijfers in Frankrijk behoorlijk van dag tot dag. Het aantal nieuwe doden ligt de afgelopen weken of onder de honderd, of loopt in de honderden. Dat heeft vooral te maken met de vertraging van de cijfers in verzorgingstehuizen.

Toch is er ook reden tot voorzichtig optimisme in Frankrijk. Zo neemt het aantal nieuwe besmettingen sinds 9 mei met minder dan duizend per dag toe.

Het aantal coronapatiënten op de intensive care daalt al weken gestaag en dook maandag voor het eerst sinds 22 maart onder de tweeduizend.

72 Franse honden worden getraind om coronapatiënten op te sporen

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk is met ruim 35.000 geregistreerde sterfgevallen qua doden het hardst getroffen Europese land. De Britse premier Boris Johnson veranderde op 10 mei het officiële advies van 'blijf thuis' naar 'blijf alert'.

De cijfers in het Verenigd Koninkrijk geven nog weinig aanleiding tot optimisme. Maandag werd weliswaar het laagste aantal nieuwe doden sinds eind maart geregistreerd, maar dat cijfer was met 160 nog altijd flink hoger dan de dalcijfers in andere Europese landen.

Het gemiddelde dagelijkse sterftecijfer schommelt sinds begin mei rond de vijfhonderd. Ook het aantal nieuwe besmettingen is in het Verenigd Koninkrijk nog altijd fors hoger dan elders in Europa, al lijkt de daling wel stabiel. De 2.412 nieuw geregistreerde besmettingen van dinsdag betekenden het laagste aantal sinds 26 maart.

129 Europa unlockt: Spaanse terrassen open, Frans nachtelijke knipbeurt

Italië

Italië kende de langste lockdown van alle Europese landen en de autoriteiten zijn nog altijd voorzichtig met versoepelingen, die vanaf 4 mei geleidelijk worden doorgevoerd.

Het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen in Italië ligt al een week onder de duizend. Tevens werden er maandag voor het eerst sinds 9 maart minder dan honderd nieuwe doden geregistreerd (99).

Volgens de meest recente cijfers liggen er nog 676 Italiaanse coronapatiënten op de intensive care. Dat cijfer neemt al wekenlang met tientallen per dag af.

Spanje

Net als in Frankrijk en Duitsland wordt in Spanje per regio bekeken in hoeverre de maatregelen versoepeld kunnen worden. De regering begon op 4 mei met het verlichten van restricties en bekijkt elke twee weken of het land klaar is voor de volgende fase.

De landelijke cijfers zijn in ieder geval hoopgevend in Spanje, dat nog altijd de meest besmettingen heeft van heel Europa.

Het aantal nieuwe doden ligt echter al vier dagen op rij onder de honderd en ook het aantal nieuwe besmettingen laat sinds eind vorige week een scherpe daling zien.