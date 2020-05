Voorzitter Wang Yan heeft donderdag het jaarlijkse congres van het Chinese Nationaal Volkscongres geopend. Naar verwachting zal het regime de roep om onderzoek naar de Chinese aanpak van de coronacrisis negeren en de bijeenkomst vooral aangrijpen om zichzelf lof toe te wuiven.

Het Nationale Volkscongres houdt vrijdag zitting. Het bestaat uit bijna drieduizend afgevaardigden die worden verkozen door de Chinese provincies, autonome regio's, gemeenten en de strijdkrachten.

Onder de Chinese grondwet uit 1982 is het Volkscongres het machtigste orgaan van de Chinese staat, maar in werkelijkheid is het volledig ondergeschikt aan de Communistische Partij. De partij stelt de meeste nieuwe wetgeving op en legt die 'ter overweging' voor aan het NVC.

Het is onvermijdelijk dat het coronavirus de gemoederen ook op het jaarlijkse congres zal bezighouden. Politieke analisten verwachten echter dat weinig aandacht zal worden geschonken aan verzoeken om onderzoek naar de oorsprong en de Chinese aanpak van het virus.

Kritiek in binnen- en buitenland

"De regering wil niet alleen de politieke stabiliteit in eigen land bewaren, maar ook voorkomen dat de internationale gemeenschap een excuus krijgt om China de schuld in de schoenen te schuiven", zei politicoloog Chen Daoyin van de Universiteit van Sjanghai tegen de South China Morning Post.

Westerse inlichtingendiensten stellen dat de Chinese regering cijfers over de corona-uitbraak manipuleert. Een EU-rapport dat eind april verscheen, concludeerde dat het Chinese regime desinformatie over het virus verspreidde op sociale media.

De Amerikaanse regering stelt bovendien dat COVID-19 afkomstig is uit een laboratorium in Wuhan. Dat wordt tegengesproken door de CIA, en het kabinet-Trump heeft vooralsnog geen bewijzen voor die theorie gepresenteerd. De VS dreigt zich terug te trekken uit gezondheidsorganisatie WHO, als die niet op korte termijn aantoont onafhankelijk te zijn van Chinese invloed.

Chinese activisten die in eigen land aandringen op meer transparantie over de crisis worden hardhandig teruggefloten door de autoriteiten. Zhang Xuezhong, een grondwetsjurist die een open brief schreef aan de gedelegeerden van het Nationaal Volkscongres waarin hij de regering bekritiseerde en opriep tot vrijheid van meningsuiting, werd afgelopen maandag opgepakt en een dag lang vastgehouden. Een kunstproject om een begraafplaats voor coronaslachtoffers te ontwerpen, werd op last van de politie stopgezet.

'Opmerkelijke superioriteit van het Chinese systeem'

Naar verwachting zullen de Chinese gedelegeerden het vrijdag dus vooral hebben over de successen.

President Xi Jinping zette de toon tijdens een toespraak op 8 mei. "De ervaringen die we hebben opgedaan in de strijd tegen COVID-19 hebben wederom de sterke vitaliteit en opmerkelijke superioriteit van het Chinese systeem laten zien", zei hij. "Het kan elk obstakel overwinnen en enorme bijdrages leveren aan de vooruitgang van de menselijke beschaving."

